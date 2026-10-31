Qué se conmemora en Halloween

“Lo que llamaríamos noviembre, o la primera parte de él, parece haber sido el tiempo designado para el fin de la cosecha y el comienzo del invierno entre los pueblos que hablaban o hablan lenguas celtas, principalmente representadas hoy por los irlandeses”, explicó a la CNN Joseph Nagy, profesor del Departamento de Lenguas y Literatura Celta de la Universidad de Harvard.

Si bien no queda claro exactamente cómo celebraron Samhain los antiguos celtas, debido a que no había muchos registros escritos, se dice que durante el festival se encendían hogueras en las cimas de las colinas para ahuyentar a los malos espíritus, según indica la Enciclopedia Británica, mientras que la tradición de usar disfraces comenzó cuando los pobladores usaban máscaras para evitar ser reconocidos por los fantasmas que se creía que estaban presentes.

El inicio del ¿Dulce o truco? y la incorporación de la calabaza

La tradición del ¿Dulce o truco? comenzó en áreas del Reino Unido e Irlanda donde la gente iba de casa en casa pidiendo panes pequeños llamados “pasteles del alma” a cambio de una oración. Los adultos también iban de puerta en puerta pidiendo comida y bebida a cambio de una canción o baile.

Los adultos también festejan Halloween.Foto: Agencia NA (Magnific)

Por su parte, las Jack-o’-lanterns (las tradicionales calabazas talladas usadas como linternas) son el símbolo de Halloween y en Irlanda y Escocia las personas originalmente usaban remolachas o nabos como linternas en Halloween. En tanto, una leyenda irlandesa decía que las Jack-o’-lanterns llevan el nombre de un hombre llamado Jack que no podía ir al cielo ni al infierno y se vio obligado a caminar por la tierra para siempre con solo un carbón del infierno para encender su linterna.

Del Samhain a Halloween

La también llamada Noche de Brujas llegó a Estados Unidos con los inmigrantes irlandeses que se establecieron a partir de mediados del siglo XIX y en el siglo XX, el Halloween se había convertido en una de las principales festividades, sobre todo popular entre los más pequeños. “Fue cuando llegaron los inmigrantes irlandeses que las celebraciones realmente echaron raíces en Estados Unidos y tuvieron la práctica de ir de puerta en puerta, pidiendo frutas y nueces y cosas por el estilo”, contó Nagy.

Tiempo después Halloween se comercializó más y se convirtió en la celebración de dulces que es hoy, no solo en Estados Unidos sino también en otros países. Además, ahora se acostumbra usar disfraces variados: desde brujas y vampiros hasta superhéroes y payasos terroríficos y el único límite para vestirte en Halloween es la imaginación.

En tanto, lo que es más llamativo en Estados Unidos es la tenebrosa decoración de las casas y edificios: calabazas talladas, telarañas falsas, tumbas, brujas o esqueletos, murciélagos de papel, luces neón naranjas y muñecos inflables son parte del escenario.