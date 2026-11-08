En el marco de su histórica visita a la Argentina, el papa León XIV mantuvo una reunión bilateral a solas con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Luego, el Santo Padre recibió la llave de la Ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
El Papa en la Argentina: León XIV llegó a Casa Rosada y se reunió con Javier Milei
Minutos después de aterrizar en el país, participó de un homenaje en el Monumento San Martín. Luego de su reunión con el Presidente, el jefe de Gobierno porteño le entregará la llave de la Ciudad.