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El Papa en la Argentina: León XIV llegó a Casa Rosada y se reunió con Javier Milei

Minutos después de aterrizar en el país, participó de un homenaje en el Monumento San Martín. Luego de su reunión con el Presidente, el jefe de Gobierno porteño le entregará la llave de la Ciudad.

En el marco de su histórica visita a la Argentina, el papa León XIV mantuvo una reunión bilateral a solas con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Luego, el Santo Padre recibió la llave de la Ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El Pontífice arribó al país a las 16:33 procedente de Uruguay, donde por la mañana encabezó una misa en Florida. Tras los saludos protocolares con los integrantes del Gabinete nacional en el Salón Blanco y el encuentro privado con el mandatario, la comitiva papal continuará con la agenda oficial de esta primera jornada.

En los próximos minutos, el Papa encabezará un encuentro institucional en el Palacio Libertad junto a gobernadores provinciales, representantes del cuerpo diplomático y autoridades de la sociedad civil, iniciando así una estadía de cuatro días que abarcará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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La agenda oficial de esta primera jornada continuará con una reunión bilateral con el mandatario nacional y un posterior encuentro institucional con autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos en el Palacio Libertad.

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