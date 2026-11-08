El Papa en la Argentina: León XIV llegó a Casa Rosada y se reunió con Javier Milei

El Pontífice arribó al país a las 16:33 procedente de Uruguay, donde por la mañana encabezó una misa en Florida. Tras los saludos protocolares con los integrantes del Gabinete nacional en el Salón Blanco y el encuentro privado con el mandatario, la comitiva papal continuará con la agenda oficial de esta primera jornada.

En los próximos minutos, el Papa encabezará un encuentro institucional en el Palacio Libertad junto a gobernadores provinciales, representantes del cuerpo diplomático y autoridades de la sociedad civil, iniciando así una estadía de cuatro días que abarcará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.