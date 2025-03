Los juegos interzonales empiezan a cobrar cada vez más peso y se vienen clásicos más que calientes: en la fecha 11 se disputará Belgrano vs. Talleres (domingo 30, a las 15), Godoy Cruz vs. Independiente Rivadavia (sábado 5 de abril, a las 15:30) en la duodécima, Gimnasia vs. Estudiantes por la fecha 13 (domingo 13, a las 15:30), Lanús vs. Banfield (sábado 19, a las 16:15) en la 14ta y finalmente River vs. Boca, en la fecha 15 próximo a desarrollarse el domingo 27 a las 15:30.

