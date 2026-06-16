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La zurda de Messi volvió a aparecer y abrió el marcador argentino en el certamen

El capitán apareció a los 16 minutos del primer tiempo con un remate espectacular desde afuera del área para poner el 1-0 ante Argelia. Además, alcanzó una nueva marca histórica en los Mundiales.

Cuando el partido transitaba un tramo parejo y sin demasiadas emociones, apareció el de siempre. Lionel Messi marcó un verdadero golazo a los 16 minutos del primer tiempo y puso en ventaja a la Selección argentina frente a Argelia en su debut en el Mundial 2026.

La jugada nació de un preciso pase de Rodrigo De Paul, que encontró al capitán con espacio entre líneas. Messi avanzó algunos metros y sacó un potente zurdazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo del arquero Luca Zidane, que nada pudo hacer para evitar el 1-0.

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El grito desató la locura de los miles de hinchas argentinos presentes en Kansas y le permitió al equipo de Lionel Scaloni tomar el control del encuentro.

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Además de abrir el marcador, el tanto tuvo un fuerte peso estadístico. Fue el gol número 118 de Messi con la camiseta argentina, el 921° de su carrera profesional y el 14° en Copas del Mundo, cifra con la que igualó a Kylian Mbappé y al alemán Gerd Müller entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales.

Con 38 años, 11 meses y 21 días, el rosarino también se convirtió en el futbolista argentino más veterano en convertir en una Copa del Mundo, sumando un nuevo capítulo a una carrera repleta de récords.

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