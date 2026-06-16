La zurda de Messi volvió a aparecer y abrió el marcador argentino en el certamen

La jugada nació de un preciso pase de Rodrigo De Paul, que encontró al capitán con espacio entre líneas. Messi avanzó algunos metros y sacó un potente zurdazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo del arquero Luca Zidane, que nada pudo hacer para evitar el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2067055544016290116&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE MESSI!



El 10 de la Selección Argentina puso el 1-0 ante Argelia en el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/v6Iov18cMM — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

El grito desató la locura de los miles de hinchas argentinos presentes en Kansas y le permitió al equipo de Lionel Scaloni tomar el control del encuentro.