Cuando el partido transitaba un tramo parejo y sin demasiadas emociones, apareció el de siempre. Lionel Messi marcó un verdadero golazo a los 16 minutos del primer tiempo y puso en ventaja a la Selección argentina frente a Argelia en su debut en el Mundial 2026.
La zurda de Messi volvió a aparecer y abrió el marcador argentino en el certamen
El capitán apareció a los 16 minutos del primer tiempo con un remate espectacular desde afuera del área para poner el 1-0 ante Argelia. Además, alcanzó una nueva marca histórica en los Mundiales.