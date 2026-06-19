La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este viernes 19 de junio con su Fecha 2. El primer partido será entre Estados Unidos y Australia a las 16:00, mientras que el último encuentro de la jornada estará protagonizado por Brasil y Haití, que se cruzarán a las 21:30.
Copa del Mundo: qué partidos se juegan este martes
La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este viernes 19 de junio con su Fecha 2. El primer partido será entre Estados Unidos y Australia a las 16:00, mientras que el último encuentro de la jornada estará protagonizado por Brasil y Haití, que se cruzarán a las 21:30.