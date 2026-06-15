Los cuatro partidos de la Copa del Mundo que se juegan este lunes

La jornada continuará a las 19:00 con el choque entre Arabia Saudí y Uruguay, también por el Grupo H. El partido se jugará en el Estadio Miami y tendrá como protagonista a la selección sudamericana, que intentará comenzar con el pie derecho su camino en el certamen.
El cierre del día será a las 22:00 en el Estadio Los Ángeles, donde la República Islámica de Irán se medirá ante Nueva Zelanda por el Grupo G. Ambos equipos buscarán sumar sus primeros puntos en una zona que promete ser muy disputada.
Programación completa del lunes 15 de junio
- 13:00 | España vs. Cabo Verde (Grupo H) – Estadio Atlanta
- 16:00 | Bélgica vs. Egipto (Grupo G) – Estadio Seattle
- 19:00 | Arabia Saudí vs. Uruguay (Grupo H) – Estadio Miami
- 22:00 | Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) – Estadio Los Ángeles