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Los cuatro partidos de la Copa del Mundo que se juegan este lunes

Hacen su debut seleccciones como España, Uruguay, Bélgica y Nueva Zelanda.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 tendrá este lunes 15 de junio una nueva jornada de actividad con cuatro partidos correspondientes a los grupos G y H, en una fecha que podría comenzar a perfilar a los candidatos para avanzar a la siguiente ronda.

La acción se pondrá en marcha a las 13:00 con el duelo entre España y Cabo Verde por el Grupo H. El encuentro se disputará en el Estadio Atlanta y marcará el debut de ambas selecciones en la competencia.

Más tarde, desde las 16:00, Bélgica se enfrentará a Egipto por el Grupo G en el Estadio Seattle. Los europeos buscarán hacer valer su favoritismo ante un conjunto africano que intentará dar la sorpresa en el inicio de su participación mundialista.

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La jornada continuará a las 19:00 con el choque entre Arabia Saudí y Uruguay, también por el Grupo H. El partido se jugará en el Estadio Miami y tendrá como protagonista a la selección sudamericana, que intentará comenzar con el pie derecho su camino en el certamen.

El cierre del día será a las 22:00 en el Estadio Los Ángeles, donde la República Islámica de Irán se medirá ante Nueva Zelanda por el Grupo G. Ambos equipos buscarán sumar sus primeros puntos en una zona que promete ser muy disputada.

Programación completa del lunes 15 de junio

  • 13:00 | España vs. Cabo Verde (Grupo H) – Estadio Atlanta
  • 16:00 | Bélgica vs. Egipto (Grupo G) – Estadio Seattle
  • 19:00 | Arabia Saudí vs. Uruguay (Grupo H) – Estadio Miami
  • 22:00 | Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) – Estadio Los Ángeles

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