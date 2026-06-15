Los cuatro partidos de la Copa del Mundo que se juegan este lunes

La acción se pondrá en marcha a las 13:00 con el duelo entre España y Cabo Verde por el Grupo H. El encuentro se disputará en el Estadio Atlanta y marcará el debut de ambas selecciones en la competencia.

Más tarde, desde las 16:00, Bélgica se enfrentará a Egipto por el Grupo G en el Estadio Seattle. Los europeos buscarán hacer valer su favoritismo ante un conjunto africano que intentará dar la sorpresa en el inicio de su participación mundialista.