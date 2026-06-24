El inicio del invierno y las bajas temperaturas que azotan a gran parte de la Argentina volvieron a encender las alarmas en el sistema energético nacional. Debido al incremento del consumo residencial, el Gobierno y el sector privado reactivaron las restricciones para las industrias y estaciones de servicio que cuentan con contratos interrumpibles, afectando el expendio de Gas Natural Comprimido (GNC) en varias provincias.
Sin restricciones: el expendio de GNC se mantiene normal en San Juan
A diferencia de lo que ocurre en otros puntos del país, donde las bajas temperaturas obligaron a limitar el suministro para priorizar a los hogares, las estaciones de servicio locales despachan con total regularidad.