"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > GNC

Sin restricciones: el expendio de GNC se mantiene normal en San Juan

A diferencia de lo que ocurre en otros puntos del país, donde las bajas temperaturas obligaron a limitar el suministro para priorizar a los hogares, las estaciones de servicio locales despachan con total regularidad.

El inicio del invierno y las bajas temperaturas que azotan a gran parte de la Argentina volvieron a encender las alarmas en el sistema energético nacional. Debido al incremento del consumo residencial, el Gobierno y el sector privado reactivaron las restricciones para las industrias y estaciones de servicio que cuentan con contratos interrumpibles, afectando el expendio de Gas Natural Comprimido (GNC) en varias provincias.

Sin embargo, en San Juan la situación es de completa normalidad. Según un relevamiento realizado por sanjuan8.com en distintas estaciones de servicio de la provincia, el suministro de GNC no registra ningún tipo de cortes ni limitaciones, y los automovilistas pueden cargar combustible de manera habitual.

El panorama nacional

Esta medida representa la tercera vez en lo que va de la temporada en que se limita el expendio de GNC a nivel país por cuestiones climáticas. El objetivo de las autoridades es resguardar a los usuarios prioritarios, asegurando el gas en hogares, hospitales y escuelas ante los picos de demanda por el frío extremo.

Te puede interesar...

A pesar del monitoreo constante y el panorama crítico en otros distritos, los surtidores sanjuaninos continúan operando sin restricciones, llevando tranquilidad a los usuarios locales, especialmente a los trabajadores del transporte y el comercio.

Temas

Te puede interesar