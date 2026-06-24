Sin restricciones: el expendio de GNC se mantiene normal en San Juan

Sin embargo, en San Juan la situación es de completa normalidad. Según un relevamiento realizado por sanjuan8.com en distintas estaciones de servicio de la provincia, el suministro de GNC no registra ningún tipo de cortes ni limitaciones, y los automovilistas pueden cargar combustible de manera habitual.

El panorama nacional

Esta medida representa la tercera vez en lo que va de la temporada en que se limita el expendio de GNC a nivel país por cuestiones climáticas. El objetivo de las autoridades es resguardar a los usuarios prioritarios, asegurando el gas en hogares, hospitales y escuelas ante los picos de demanda por el frío extremo.