Cómo sigue el mercado de pases de Boca tras cerrar a Hinestroza

Los otros objetivos del mercado

Más allá de Hinestroza, Boca tiene definidos otros frentes abiertos. Uno de ellos es Gastón Hernández, defensor y capitán de San Lorenzo, a quien el club sigue desde 2024. Las negociaciones están bien encaminadas, pero quedaron en stand by debido a la profunda crisis institucional del Ciclón.

La situación se complicó por la acefalía en San Lorenzo y los conflictos legales que involucran a la dirigencia. En ese contexto, el ex presidente Marcelo Moretti explicó que existe un embargo cercano a los US$ 700 mil y que para venderle a Boca habría que superar los US$ 5 millones, lo que hoy no resulta conveniente para el club de Boedo.

Pese a ese escenario, en el Xeneize mantienen el interés y confían en que Hernández pueda convertirse en refuerzo una vez que se destraben las cuestiones institucionales.

Otro de los puntos centrales del mercado será la delantera. Riquelme considera clave reforzar el ataque de cara al regreso a la Copa Libertadores, por lo que Boca buscará dos delanteros en el exterior: un “9” natural y un jugador que pueda moverse como segunda punta.

Si bien los nombres se mantienen bajo reserva, el perfil ya está definido. La necesidad responde al rendimiento irregular del frente ofensivo en 2025: Miguel Merentiel fue el goleador y sostuvo gran parte del peso ofensivo, mientras que Edinson Cavani tuvo poca continuidad por lesiones y Milton Giménez cerró el año con bajo nivel.

Con un 2025 complejo ya atrás, Boca apunta a un 2026 con objetivos renovados, un mercado de pases activo y la mira puesta en volver a ser protagonista en el plano continental.