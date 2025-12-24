Boca–River 2026: el superclásico que puede coronar a un campeón en la Bombonera
El fixture 2026 dejó al superclásico del Clausura en la anteúltima fecha. Si llegan arriba en la tabla anual, el partido podría consagrar al campeón de Liga.
Boca y River cerraron un 2025 sin títulos y ya piensan en un 2026 que se perfila más exigente. Además de los refuerzos y los objetivos deportivos, hay un dato del fixture que llamó la atención en el mundo del fútbol argentino: el segundo superclásico del año se jugará en la 15ª y anteúltima fecha del Clausura, partido que coincide también con la 31ª jornada de la tabla anual.
Ese detalle abre la puerta a un escenario especial: el clásico podría definir al campeón de Liga, ya que el título se resolverá por suma total de puntos en el año. En 2026 se repetirá la estructura de clásicos del 2025:
Apertura: superclásico en la 15ª fecha, en el Monumental
Clausura: superclásico en la 15ª fecha, en la Bombonera
La diferencia es que, con la tabla anual reconvertida en Liga, el cruce del Clausura queda ubicado en una zona de definición. Según cómo lleguen, el encuentro podría:
Todo dependerá del rendimiento a lo largo del año, pero el calendario ya quedó planteado. Tras la consagración de Rosario Central en 2025, la AFA volvió a un modelo clásico: el campeón será el que más puntos sume en la temporada, a diferencia de los torneos que se definen con playoffs.
Ese cambio devuelve valor a: la regularidad, los partidos de visitante y los cruces directos entre rivales por el título En ese contexto, un superclásico en la anteúltima fecha gana relevancia deportiva y competitiva.¿Qué podría pasar?
Escenarios posibles si uno llega puntero:
Boca campeón en la Bombonera… ante River en cancha
River campeón dando la vuelta en la Bombonera
definición abierta a la última fecha, con los dos peleando punto a punto
No sería solo un partido: sería un capítulo histórico.
Antecedentes: cuando los clásicos sí definían torneos
Aunque en los últimos años se intentó evitar superclásicos en instancias decisivas, la historia registra ejemplos de peso:
1942: River campeón en la Bombonera
1969: Boca campeón en el Monumental
1985/86: River volvió a festejar en la Bombonera
1994: River estuvo a un paso de consagrarse en la Bombonera tras ganar 3–0
Con el correr del tiempo, los clásicos se fueron alejando del cierre de los torneos justamente para bajar la tensión en definiciones. El fixture 2026 rompe parcialmente esa tendencia. Por ahora no hay certezas: no se sabe cómo llegarán en la tabla ni qué nivel mostrarán sus planteles. Lo concreto es que el partido ya tiene un marco especial por calendario y formato de competencia.
Boca y River iniciarán 2026 con un plus de presión: cada punto contará para la tabla anual y el clásico del Clausura puede transformarse en una fecha clave del campeonato.