Boca–River 2026: el superclásico que puede coronar a un campeón en la Bombonera

consagrar al líder del torneo

estirar la pelea hasta la última fecha

o dejar un mano a mano directo entre ambos image

Todo dependerá del rendimiento a lo largo del año, pero el calendario ya quedó planteado. Tras la consagración de Rosario Central en 2025, la AFA volvió a un modelo clásico: el campeón será el que más puntos sume en la temporada, a diferencia de los torneos que se definen con playoffs.

Ese cambio devuelve valor a: la regularidad, los partidos de visitante y los cruces directos entre rivales por el título En ese contexto, un superclásico en la anteúltima fecha gana relevancia deportiva y competitiva.¿Qué podría pasar?

Escenarios posibles si uno llega puntero:

Boca campeón en la Bombonera… ante River en cancha

River campeón dando la vuelta en la Bombonera

definición abierta a la última fecha, con los dos peleando punto a punto

No sería solo un partido: sería un capítulo histórico.

Antecedentes: cuando los clásicos sí definían torneos

Aunque en los últimos años se intentó evitar superclásicos en instancias decisivas, la historia registra ejemplos de peso:

1942: River campeón en la Bombonera

1969: Boca campeón en el Monumental

1985/86: River volvió a festejar en la Bombonera

1994: River estuvo a un paso de consagrarse en la Bombonera tras ganar 3–0

Con el correr del tiempo, los clásicos se fueron alejando del cierre de los torneos justamente para bajar la tensión en definiciones. El fixture 2026 rompe parcialmente esa tendencia. Por ahora no hay certezas: no se sabe cómo llegarán en la tabla ni qué nivel mostrarán sus planteles. Lo concreto es que el partido ya tiene un marco especial por calendario y formato de competencia.

Boca y River iniciarán 2026 con un plus de presión: cada punto contará para la tabla anual y el clásico del Clausura puede transformarse en una fecha clave del campeonato.