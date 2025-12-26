Barcelona busca incorporar a Nicolas Otamendi y a Marcos Senesi: los detalles

image

Con 37 años, Nicolás Otamendi atraviesa un buen presente en el fútbol portugués. El zaguero firmó una extensión de contrato hasta 2025 por un año, por lo que quedaría libre a mediados de 2026. En Barcelona lo consideran una opción ideal para la rotación, con experiencia internacional y capacidad de respuesta inmediata en escenarios de alta exigencia.

Senesi, apuesta a futuro

Por su parte, Marcos Senesi representa una alternativa de mediano y largo plazo. El italo-argentino, de 28 años, se desempeña en el Bournemouth de la Premier League y es seguido de cerca por clubes del fútbol italiano, ya que cuenta como jugador comunitario y no ocupa cupo de extranjero. Su perfil encaja en un proyecto con ritmo alto y continuidad competitiva.

Otros nombres en análisis

Además de los argentinos, el Barcelona maneja una lista amplia de defensores: Pau Torres (Aston Villa), Diogo Leite (Union Berlin), Axel Disasi (Chelsea) y Nathan Aké (Manchester City) aparecen entre las alternativas que estudia la secretaría técnica.

Tras un 2025 positivo, aunque con altibajos en Champions, el Barcelona busca reforzar una zona clave del equipo para sostener la competitividad y evitar que las lesiones vuelvan a condicionar su rendimiento en los momentos decisivos de la temporada.