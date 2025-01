¡Cómo en el potrero! Mirá el gol que hubo en el fútbol inglés

"Vi que la pelota se quedaba ahí en el piso y pensé: 'Por este club me tiraría y le daría un cabezazo'. Lo intenté y lo logré", explicó en conferencia de prensa el delantero.

Mihailo Ivanovi, del Millwall, en la FA Cup

En el complemento, “Los Daggers” no demostraron en ningún momento merecer el empate, por lo que no fue una sorpresa que a los 25 minutos el resultado a favor de los “Lions” se ampliara en el marcador.

El defensor Joe Bryan avanzó por el lado izquierdo y envió un centro hacia el segundo palo que fue muy bien rematado por De Norre, que pasó de ser percibido por la defensa rival en el área, para después rematar al arco y marcar el 2-0.

Finalmente, Bangura-Williams, quien ingresó desde el banco, selló el 3-0 con un potente remate en los minutos finales del encuentro. El delantero de solo 20 años firmó, la semana pasada, por primera vez un contrato a largo plazo con el club que lo vio crecer futbolísticamente.

En la siguiente instancia del torneo, Millwall se enfrentará ante Leeds el próximo 8 de febrero a las 12 (hora Argentina).

La tercera ronda de la FA Cup continuará este martes a las 16.45 (hora Argentina) con tres partidos más: Preston vs Charlton, Mansfield vs Wigan y Leyton Orient vs Derby.