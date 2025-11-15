Alpine explicó los problemas en boxes que afectaron a Colapinto

En una charla con Motorsport, el director general de operaciones de la estructura francesa, Steve Nielsen, reconoció que esta etapa final de la temporada sirve para ajustar procesos. “Creo que en este momento somos poco competitivos. No estamos contentos con eso y nos duele a todos cada día. Pero hay cosas que podemos cambiar y aprender ahora que nos beneficiarán no solo el año que viene, sino en los años venideros", expresó, dejando claro que la meta es capitalizar el cierre del año para fortalecer rutinas que impacten a corto y largo plazo.

El directivo también admitió que la irregularidad en las detenciones no tiene vínculo con descuidos del personal: "Han sido poco fiables. Una razón importante de eso es que hemos perdido gente por el undécimo equipo. No es que haya falta de atención al detalle o pereza ni nada por el estilo”.