El presente de Alpine en la Fórmula 1 transita un tramo lleno de desafíos luego de haber priorizado con anticipación el proyecto del monoplaza de 2026. La apuesta tecnológica dejó secuelas inmediatas, con un rendimiento debilitado y fallas operativas que se hicieron visibles en las paradas en boxes, donde el argentino Franco Colapinto sufrió varias demoras en las carreras.
Alpine explicó los problemas en boxes que afectaron a Colapinto
El equipo del piloto argentino atraviesa ajustes internos tras la salida de especialistas y encara un proceso de reestructuración para recuperar eficiencia en las detenciones.