Alpine avanza en el auto de Colapinto para 2026: cuándo estará listo

Según explicó el responsable del área deportiva, la actividad apenas tendrá descanso tras Abu Dhabi, el 7 de diciembre. “Toda la gente va a terminar, volver a casa, saludar a sus familias en Navidad y luego volverá a la fábrica a construir autos para volver a probar. Así que, en conjunto, es bastante presión, no solo sobre Enstone, sino también sobre toda la Fórmula 1, porque el invierno es más corto de lo que ha sido en mucho tiempo", aseguró en Motorsport.

En relación con los tiempos de producción del auto que reemplazará al A525, Nielsen anticipó que la estructura completa del auto debería estar ensamblada a mediados de diciembre, aunque sin terminar, con la idea de realizar un shakedown tres semanas más tarde: “El auto existirá en una sola pieza porque va a tener que estar en una pista tres semanas después”.

Y siguió profundizando sobre el trabajo a contrarreloj en Alpine: “Si recorres la fábrica ahora, el chasis está allí, aunque no está pintado, por supuesto, no está mecanizado aún”. El plan incluye otro hito clave: “Tenemos el crash test, dentro de dos o tres semanas. Pero cada máquina en la fábrica está fabricando piezas para los autos de 2026".

También se aproxima un momento simbólico dentro del proceso de armado: el primer encendido del motor Mercedes, considerado como el nacimiento real del auto. Si bien aún no está definido el día exacto, el dirigente deslizó: "Creo que probablemente sea en algún momento de diciembre, pero no estoy seguro de eso".

Por último, el responsable de operaciones detalló que el equipo puso especial atención en los desafíos técnicos que impone la nueva normativa de la Fórmula 1, un paquete que marcará el comportamiento del auto que manejarán el piloto argentino y su compañero Pierre Gasly durante 2026.

“Es importante que el auto esté dentro del límite de peso, es importante que la carga aerodinámica sea buena, es importante que entendamos cómo trabajar con nuestro nuevo proveedor de unidad de potencia, que tendremos el año próximo. Y además de todo eso, como mencioné antes, tenemos un invierno muy corto, porque la última carrera es el 7 de diciembre", concluyó Nielsen.