La bronca de Colapinto en Las Vegas: "Fue un desastre hoy el auto"

Beneficiado por dos sanciones, el piloto argentino finalizó 15°, el mismo lugar de la largada, y volvió a quejarse de las condiciones de su auto.

Franco Colapinto no terminó conforme su paso por Las Vegas. El piloto argentino analizó la carrera en la que, beneficiado por dos sanciones, culminó en el 15º puesto, el mismo lugar de largada: "Una carrera muy frustrante, fui muy lento toda la carrera. Tenía cero grip, parecía... no se podía doblar el volante que se corría la parte de atrás. No sé si era por los daños o qué, pero fue un desastre hoy el auto”.

El auto de Colapinto fue afectado por un toque en la partida y tuvo uno de los ritmos más bajos del pelotón, pero avanzó algunas posiciones por tres abandonos y por una situación excepcional: la descalificación de los dos McLaren tras la carrera.“No sé si serán todos los daños que tuve, no sé cuántos puntos fueron pero por lo que escuché tampoco era para sentirlo tan mal al auto. Una carrera mala. Muy mala. Íbamos despacio, nada muy positivo", agregó en diálogo con ESPN.

Mientras intentaba hacer su balance, Colapinto también mostró su fastidio por el ruido ambiente del circuito colmado de fuegos artificiales: “No te escucho nada. Hay perros, hay animales… ¿sabés lo que valen? La guita que se gastan. Son las 10 de la noche, boludo, ¿qué se creen, que es Navidad?”.

En el GP de Las Vegas, que finalmente ganó Max Verstappen, la FIA excluyó a Lando Norris y Oscar Piastri, 3° y 4° puesto, al comprobar que sus autos no cumplían con el grosor mínimo del bloque posterior de deslizamiento, una pieza que debe medir al menos 9 milímetros y que influye en el efecto suelo.

Con la sanción, Norris quedó primero con 390 puntos, mientras que Piastri y Verstappen aparecen igualados en 366. La diferencia entre el británico y sus perseguidores es ahora de 24 unidades, con 58 todavía en juego. El próximo fin de semana, el campeonato tendrá su anteúltima fecha, con carrera sprint incluida, en lo que será el Gran Premio de Qatar.

FUENTE: TyC Sports

