Franco Colapinto no terminó conforme su paso por Las Vegas. El piloto argentino analizó la carrera en la que, beneficiado por dos sanciones, culminó en el 15º puesto, el mismo lugar de largada: "Una carrera muy frustrante, fui muy lento toda la carrera. Tenía cero grip, parecía... no se podía doblar el volante que se corría la parte de atrás. No sé si era por los daños o qué, pero fue un desastre hoy el auto”.
La bronca de Colapinto en Las Vegas: "Fue un desastre hoy el auto"
Beneficiado por dos sanciones, el piloto argentino finalizó 15°, el mismo lugar de la largada, y volvió a quejarse de las condiciones de su auto.