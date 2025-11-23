La bronca de Colapinto en Las Vegas: "Fue un desastre hoy el auto"

El auto de Colapinto fue afectado por un toque en la partida y tuvo uno de los ritmos más bajos del pelotón, pero avanzó algunas posiciones por tres abandonos y por una situación excepcional: la descalificación de los dos McLaren tras la carrera.“No sé si serán todos los daños que tuve, no sé cuántos puntos fueron pero por lo que escuché tampoco era para sentirlo tan mal al auto. Una carrera mala. Muy mala. Íbamos despacio, nada muy positivo", agregó en diálogo con ESPN.

Mientras intentaba hacer su balance, Colapinto también mostró su fastidio por el ruido ambiente del circuito colmado de fuegos artificiales: “No te escucho nada. Hay perros, hay animales… ¿sabés lo que valen? La guita que se gastan. Son las 10 de la noche, boludo, ¿qué se creen, que es Navidad?”.