Quinteros no renuncia y peligra su futuro como DT de Independiente

El resultado frente al “Decano” profundizó una crisis deportiva que ya venía generando preocupación y dejó al equipo afuera de uno de sus principales objetivos del semestre.

Asimismo, el malestar de los dirigentes aumentó después de la conferencia de prensa de Quinteros, quien asumió responsabilidades y le pidió disculpas al hincha, debido a que el entrenador volvió a remarcar públicamente que no llegaron varios de los refuerzos que había solicitado para afrontar la temporada.

“Lamentablemente, no llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iban a llegar”, sostuvo el entrenador, quien también remarcó la cantidad de futbolistas que abandonaron el plantel y la necesidad de recurrir a juveniles para completar las alternativas del equipo.

Sus declaraciones cayeron mal dentro de la Comisión Directiva y una parte importante de los dirigentes considera que el ciclo está agotado, por lo que las próximas horas serán determinantes para conocer si estará al frente del plantel en el próximo compromiso.

Quinteros, de todas maneras, descartó dar voluntariamente un paso al costado: “Ni se me pasa por la cabeza renunciar. Salga primero o último, nunca voy a abandonar antes”, manifestó después de la derrota.

El entrenador afirmó que el golpe incluso le genera mayores energías para intentar revertir la situación, pero la decisión ya no depende solamente de él y será la dirigencia la que deberá determinar si lo ratifica o decide interrumpir su contrato.

La goleada en Rosario dejó así a Independiente frente a una jornada decisiva, con Quinteros en la cuerda floja y su futuro sujeto a una reunión que puede marcar el final de su ciclo en Avellaneda.