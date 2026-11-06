Colapinto terminó 11° y Alpine busca mejorar el auto para la clasificación

Colapinto quedó apenas cinco milésimas detrás de Oliver Bearman, de Haas, que terminó décimo, y superó a su compañero Pierre Gasly, ubicado 14° con un tiempo de 1:12.109. El argentino acumuló 64 vueltas entre las dos sesiones del viernes.

Después de la segunda práctica, el piloto argentino explicó que el equipo probó una configuración diferente respecto de la primera tanda, pero no encontró la mejora esperada.

“En cuanto a velocidad del auto, estamos bien. El balance y la consistencia falta, no está”, analizó.

Colapinto señaló que el Alpine se movía demasiado en los baches y que, durante la segunda práctica, el equipo decidió volver parcialmente a la configuración anterior. Aunque consideró que el auto mejoró, advirtió que todavía tiene dificultades para encontrar tracción y evitar bloqueos.

“Estoy bloqueando en todos lados, falta tracción y consistencia en el auto. Trabajaremos para mejorar mañana”, sostuvo.

El italiano Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido del día. En la segunda práctica registró 1:10.763, seguido por Norris y Verstappen.

En la primera sesión, Colapinto había terminado noveno con un tiempo de 1:12.654, mientras que el rookie Gabriele Miní, que ocupó la butaca de Gasly, sorprendió al quedar séptimo con 1:12.569.

Miní fue una de las novedades de la jornada. El piloto de 21 años giró en el Alpine durante la primera práctica y terminó por delante de Colapinto, en una sesión en la que el argentino acumuló una importante cantidad de vueltas para trabajar en el balance del auto.

La Fórmula 1 seguirá este sábado en Brasil con la tercera práctica libre, prevista para las 11.30, y la clasificación, que comenzará a las 15, ambas en horario argentino.

La carrera del Gran Premio de San Pablo se disputará el domingo 8 de noviembre, desde las 14, sobre un total de 71 vueltas. La transmisión en Argentina estará a cargo de Fox Sports y Disney+.

El fin de semana también estará condicionado por el pronóstico de lluvias, que podría modificar las condiciones de pista durante las próximas sesiones.