La agenda de León XIV en Argentina, día por día y con horarios de actividades

El propio pontífice anticipó el viaje en redes sociales: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”.

Domingo 8, la llegada y el encuentro con Javier Milei

León XIV llegará este domingo a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery. Desde allí se trasladará al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, donde realizará su primera actividad en territorio argentino.

Luego se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

A las 18.30, el Papa encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará uno de sus discursos oficiales.

La jornada marcará el inicio de una agenda que combinará actividades institucionales, religiosas y sociales.

Lunes 9, misa en Palermo y encuentros con distintos sectores

El lunes 9 de noviembre, declarado feriado nacional, León XIV comenzará sus actividades a las 9.15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí se reunirá con trabajadores y personas asistidas por la institución.

A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, ubicado en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en Palermo.

Por la tarde, a las 16, el pontífice encabezará en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, un encuentro con sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales.

La agenda continuará a las 17.30 con una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, junto a líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.

A las 18.45, León XIV celebrará vísperas en la Catedral Metropolitana, acompañado por el Episcopado argentino y los equipos diocesanos. Después participará de una cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10, la misa en Córdoba y la vigilia con jóvenes

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba. La partida está prevista para las 7.30 y el aterrizaje en el aeropuerto Ambrosio Taravella será a las 9.

Juan Pablo II mantuvo un encuentro con más de 300 enfermos terminales y personas con discapacidad en la Catedral. 1982

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, uno de los encuentros multitudinarios previstos durante la visita. A las 15, el Papa se reunirá con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Tras regresar a Buenos Aires, presidirá a las 20 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Miércoles 11, visita a una cárcel y misa en Luján

La última jornada comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto.

A las 10, León XIV celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en uno de los actos centrales del cierre de la visita.

La despedida será a las 13.30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza. El pontífice partirá hacia Lima a las 14, para continuar su gira sudamericana.

Qué actividades serán abiertas al público en los lugares implicado

Las misas del lunes en Palermo, del martes en Córdoba y del miércoles en Luján, además de la vigilia juvenil del martes, serán de acceso libre, gratuito y sin inscripción obligatoria.

La organización habilitó un formulario voluntario para estimar la asistencia. Los sectores preferenciales requerían inscripción, cuyo plazo cerró el 28 de octubre. Las solicitudes aprobadas recibirán una entrada con código QR.

El encuentro con el clero en la Catedral de Córdoba será el único acto con inscripción obligatoria para todos los asistentes. Las reuniones en Casa Rosada, Palacio Libertad, UCA, Palacio San Martín, Catedral Metropolitana y Villa Devoto serán privadas.