Tobías Martínez mejoró en la final de Rosario y sumó un puesto 13 en el TC

La carrera tuvo un claro dominador. Lambiris, que cambió de equipo después de la primera fecha del mini torneo en San Luis y se sumó a la Scuderia JT de Jerónimo Teti, consiguió su segunda victoria con la estructura de Lobería. El uruguayo manejó el ritmo de principio a fin y no le dio oportunidades a Matías Rossi, quien terminó segundo con su Toyota Camry.

El podio lo completó Mariano Werner, que protagonizó una de las remontadas de la jornada. El piloto entrerriano, con un Ford Mustang, largó desde el puesto 16 y avanzó hasta el tercer lugar.

En la pelea por la Copa de Oro, Julián Santero terminó cuarto con su BMW M4 y quedó como líder virtual del playoff, con 16 puntos de ventaja sobre Facundo Chapur, que finalizó 17°.

La próxima fecha del Turismo Carretera será el 14 y 15 de noviembre en Río Cuarto, donde la categoría compartirá escenario con el TC Pista.