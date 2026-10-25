El piloto sanjuanino completó la carrera con su Chevrolet Camaro en el puesto 13, luego de mejorar lo hecho en la clasificación y avanzar desde su lugar de largada. Mauricio Lambiris dominó de punta a punta y se quedó con la victoria en la tercera fecha de la Copa de Oro.
Tobías Martínez mejoró en la final de Rosario y sumó un puesto 13 en el TC
El sanjuanino completó la final en el puesto 13 con su Chevrolet Camaro y mejoró su posición de largada. Mauricio Lambiris ganó la tercera fecha de la Copa de Oro.