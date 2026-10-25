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Tobías Martínez mejoró en la final de Rosario y sumó un puesto 13 en el TC

El sanjuanino completó la final en el puesto 13 con su Chevrolet Camaro y mejoró su posición de largada. Mauricio Lambiris ganó la tercera fecha de la Copa de Oro.

El piloto sanjuanino completó la carrera con su Chevrolet Camaro en el puesto 13, luego de mejorar lo hecho en la clasificación y avanzar desde su lugar de largada. Mauricio Lambiris dominó de punta a punta y se quedó con la victoria en la tercera fecha de la Copa de Oro.

Tobías Martínez cerró con un 13° puesto su participación en la final del Turismo Carretera en Rosario. A bordo de su Chevrolet Camaro, el sanjuanino completó las 25 vueltas en 44:26.637, a 32.427 segundos del ganador, Mauricio Lambiris.

El resultado le permitió avanzar posiciones respecto de la grilla de largada y mejorar lo que había conseguido en la clasificación del sábado. En una fecha importante para la definición de la Copa de Oro, Martínez logró meterse entre los 15 primeros de la final disputada en el autódromo Juan Manuel Fangio.

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La carrera tuvo un claro dominador. Lambiris, que cambió de equipo después de la primera fecha del mini torneo en San Luis y se sumó a la Scuderia JT de Jerónimo Teti, consiguió su segunda victoria con la estructura de Lobería. El uruguayo manejó el ritmo de principio a fin y no le dio oportunidades a Matías Rossi, quien terminó segundo con su Toyota Camry.

El podio lo completó Mariano Werner, que protagonizó una de las remontadas de la jornada. El piloto entrerriano, con un Ford Mustang, largó desde el puesto 16 y avanzó hasta el tercer lugar.

En la pelea por la Copa de Oro, Julián Santero terminó cuarto con su BMW M4 y quedó como líder virtual del playoff, con 16 puntos de ventaja sobre Facundo Chapur, que finalizó 17°.

La próxima fecha del Turismo Carretera será el 14 y 15 de noviembre en Río Cuarto, donde la categoría compartirá escenario con el TC Pista.

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