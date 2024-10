Colapinto negó los rumores para 2025: "De momento no estaré en la Fórmula 1"

Para 2025, su actual escudería ya confirmó al español Carlos Sainz Jr., quien llega desde Ferrari (ganó en México) y Alexander Albon. No obstante, el brillo del argentino de 21 años hizo que otros equipos, como Sauber y Red Bull, lo miren con interés.

Sin embargo, Colapinto fue claro al desmentir las especulaciones y afirmó que, en lo inmediato, su destino no será la F1. “No, de momento no entiendo mucho de lo que están hablando. No sé de dónde salió”, comentó el argentino a F1TV. “No tengo ningún asiento para el año que viene y de momento no estaré corriendo en Fórmula 1. Probablemente estaré en otro sitio”, agregó.