El dólar blue registró una baja este jueves en San Juan y volvió a ubicarse por debajo de los $1.500. Tras permanecer durante dos ruedas consecutivas en $1.490 para la venta, la divisa informal perdió $10 y cerró la jornada a $1.480 para la venta y $1.380 para la compra.
Retroceso del dólar blue en San Juan: cayó $10 este jueves
Tras mantenerse durante dos jornadas en $1.490 para la venta, el dólar blue retrocedió $10 este jueves en San Juan y cerró a $1.480, mientras que el oficial también mostró una leve baja.