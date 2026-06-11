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Retroceso del dólar blue en San Juan: cayó $10 este jueves

Tras mantenerse durante dos jornadas en $1.490 para la venta, el dólar blue retrocedió $10 este jueves en San Juan y cerró a $1.480, mientras que el oficial también mostró una leve baja.

El dólar blue registró una baja este jueves en San Juan y volvió a ubicarse por debajo de los $1.500. Tras permanecer durante dos ruedas consecutivas en $1.490 para la venta, la divisa informal perdió $10 y cerró la jornada a $1.480 para la venta y $1.380 para la compra.

La caída se dio luego de varios días de estabilidad en el mercado cambiario local y marcó una diferencia de $30 respecto a la cotización observada en la City porteña. En Buenos Aires, el dólar blue mantuvo los mismos valores del miércoles y finalizó a $1.450 para la venta y $1.430 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial que comercializa el Banco Nación también mostró una leve baja. La cotización cerró en $1.450 para la venta y $1.400 para la compra, con una disminución cercana al 0,30% respecto de la jornada anterior.

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En tanto, el dólar tarjeta concluyó la rueda en $1.885, valor de referencia para consumos realizados en el exterior y servicios abonados en moneda extranjera. De esta manera, el mercado cambiario cerró una jornada con movimientos moderados, aunque con una corrección a la baja en el valor del dólar informal en San Juan.

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