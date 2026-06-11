Retroceso del dólar blue en San Juan: cayó $10 este jueves

La caída se dio luego de varios días de estabilidad en el mercado cambiario local y marcó una diferencia de $30 respecto a la cotización observada en la City porteña. En Buenos Aires, el dólar blue mantuvo los mismos valores del miércoles y finalizó a $1.450 para la venta y $1.430 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial que comercializa el Banco Nación también mostró una leve baja. La cotización cerró en $1.450 para la venta y $1.400 para la compra, con una disminución cercana al 0,30% respecto de la jornada anterior.