Franco Colapinto pone primera en el GP de Mónaco

En este Gran Premio que se desarrolla en un circuito callejero con calles muy angostas, los adelantamientos son prácticamente imposibles, por lo que la clasificación suele ser fundamental y genera una gran emoción por lo parejos que son los tiempos.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Mónaco será el domingo a las 10 de la mañana. Pese a que la clasificación es fundamental, en las primeras carreras del año los pilotos tuvieron varios problemas en las largadas, por lo que podría darse alguna modificación en las posiciones antes de la primera curva.

Colapinto llega a este Gran Premio en un inmejorable momento, ya que viene de finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá, donde obtuvo su mejor resultado en la categoría. Previamente, también se había destacado con un séptimo lugar en Miami.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder del campeonato es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien ganó las últimas cuatro carreras, llegó a los 131 puntos y le saca 43 unidades a su compañero de equipo, que es el británico George Russell.

El top 5 lo completan el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y los británico Lewis Hamilton (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), con 75, 72 y 58 puntos respectivamente.

Los horarios del GP de Mónaco

Viernes 5 de junio:

Práctica libre 1 a las 8:30

Práctica libre 2 a las 12

Sábado 6 de junio:

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 7 de junio: