Colapinto sufrió una carrera complicada en Mónaco y terminó 15°

A las dificultades se sumó una estrategia de Williams que terminó perjudicando al argentino. La escudería británica volvió a implementar una táctica ya utilizada anteriormente en el Principado, formando un tren de monoplazas para favorecer la parada de uno de sus pilotos. En un circuito donde los sobrepasos son extremadamente difíciles, Colapinto quedó atrapado detrás de ese grupo y perdió posibilidades de avanzar.

Cuando parecía que la carrera llegaba a su tramo final sin mayores cambios, un accidente de Lance Stroll en la vuelta 60 provocó el ingreso del auto de seguridad. Poco después, Charles Leclerc también se estrelló en la misma zona, lo que derivó en una bandera roja debido a daños detectados en el asfalto recientemente repavimentado. La competencia permaneció detenida durante unos 45 minutos.

El reinicio, con salida detenida, resultó caótico. Colapinto recibió un toque en la primera curva y cayó al fondo del clasificador. Minutos después, se vio involucrado en otro incidente cuando encontró a baja velocidad el Williams de Carlos Sainz tras un contacto con Gabriel Bortoleto. El argentino impactó contra el monoplaza español, aunque la maniobra fue revisada por los comisarios y finalmente no recibió sanción.

Sin posibilidades de recuperarse en las últimas vueltas, Colapinto cruzó la meta en la 15ª colocación y expresó su frustración por el resultado.

“La sanción creo que fue por el sistema. Fue muy frustrante porque no salió nada. El relanzamiento fue un desastre. Con bronca por no terminar más arriba”, declaró el piloto argentino tras la carrera.

La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, quien dominó con autoridad y amplió su ventaja al frente del campeonato. Lewis Hamilton e Isack Hadjar completaron el podio, mientras que Oscar Piastri finalizó cuarto.

La Fórmula 1 tendrá continuidad la próxima semana con el Gran Premio de España, en el circuito de Barcelona-Cataluña, donde Colapinto buscará revancha tras un fin de semana cargado de contratiempos en las calles de Montecarlo.