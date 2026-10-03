Más de 1.300 artistas buscan ser parte de la FNS 2026: los detalles del casting

La incorporación de los más chicos amplía la diversidad generacional de la propuesta y vuelve a abrirles un espacio dentro de la producción artística de la FNS, permitiéndoles atravesar la experiencia de un casting y aspirar a formar parte de los espectáculos de la Fiesta.

La convocatoria también muestra una fuerte presencia joven con más del 30 % y la amplitud de edades de los interesados en participar del casting se extiende hasta artistas de 60 años o más.

En cuanto a las disciplinas, danza concentra el más del 50% de las inscripciones, convirtiéndose en la categoría con mayor participación. Por otra parte, la participación tiene además alcance provincial, ya que hay inscriptos de los 19 departamentos.

El Jurado del Casting está conformado por Julia De Nardi, Cristian Gonzalez, Matías Tello y Marianela Fiol. Durante la jornada también estuvieron presentes la Directora Artística, Belén Montilla; la Codirectora, Lorena Arredondo.

Durante las tres jornadas se realizarán las evaluaciones correspondientes a cada disciplina para avanzar en la conformación de los elencos que serán parte de la Fiesta Nacional del Sol 2026, del 20 al 22 de noviembre