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Más de 1.300 artistas buscan ser parte de la FNS 2026: los detalles del casting

Con 1.333 artistas anotados, la convocatoria superó las ediciones anteriores. El casting se realizará el 2, 3 y 4 de octubre en Espacios Compartidos y volverá a contar con la participación de niños y niñas.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 comienza una nueva etapa con el casting de artistas que buscarán formar parte del show central del Velódromo Vicente Alejo Chancay y de los espectáculos itinerantes. La instancia de selección se desarrollará durante el 2, 3 y 4 de octubre en Espacios Compartidos.

Este año, la convocatoria alcanzó un récord de 1.333 inscriptos, por encima de los registros de 2024 y 2025, y refleja el interés de los artistas sanjuaninos por ser parte de uno de los principales eventos culturales de la provincia.

Uno de los datos destacados de esta edición es la participación de niños y niñas, que regresan al proceso artístico de la Fiesta después de varias ediciones. El segmento infantil, integrado principalmente por chicos de entre siete y doce años, representa más del 10 % del total de inscriptos.

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La incorporación de los más chicos amplía la diversidad generacional de la propuesta y vuelve a abrirles un espacio dentro de la producción artística de la FNS, permitiéndoles atravesar la experiencia de un casting y aspirar a formar parte de los espectáculos de la Fiesta.

La convocatoria también muestra una fuerte presencia joven con más del 30 % y la amplitud de edades de los interesados en participar del casting se extiende hasta artistas de 60 años o más.

En cuanto a las disciplinas, danza concentra el más del 50% de las inscripciones, convirtiéndose en la categoría con mayor participación. Por otra parte, la participación tiene además alcance provincial, ya que hay inscriptos de los 19 departamentos.

El Jurado del Casting está conformado por Julia De Nardi, Cristian Gonzalez, Matías Tello y Marianela Fiol. Durante la jornada también estuvieron presentes la Directora Artística, Belén Montilla; la Codirectora, Lorena Arredondo.

Durante las tres jornadas se realizarán las evaluaciones correspondientes a cada disciplina para avanzar en la conformación de los elencos que serán parte de la Fiesta Nacional del Sol 2026, del 20 al 22 de noviembre

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