La Fiesta Nacional del Sol 2026 comienza una nueva etapa con el casting de artistas que buscarán formar parte del show central del Velódromo Vicente Alejo Chancay y de los espectáculos itinerantes. La instancia de selección se desarrollará durante el 2, 3 y 4 de octubre en Espacios Compartidos.
Más de 1.300 artistas buscan ser parte de la FNS 2026: los detalles del casting
Con 1.333 artistas anotados, la convocatoria superó las ediciones anteriores. El casting se realizará el 2, 3 y 4 de octubre en Espacios Compartidos y volverá a contar con la participación de niños y niñas.