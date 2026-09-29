Colapinto buscará su revancha en Bahréin: días y horarios

Por otra parte, el sábado será la última práctica libre a la 1:30 de la madrugada, mientras que la clasificación será unas horas después, a las 5.

Finalmente, la carrera del GP de Bahréin está programada para las 4 de la madrugada, por lo que los fanáticos de la Fórmula 1 deberán poner las alarmas para seguir la actividad en Sepang.

El GP de Bahréin encuentra a Colapinto en el ojo de la tormenta, luego del choque que generó este sábado en la carrera de Azerbaiyán que derivó en su abandono y el de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y el británico Lando Norris (McLaren).

Este último llegó a pedir una carrera de suspensión para Colapinto e incluso insinuó que no merece estar en la Fórmula 1, aunque este lunes por la mañana se retractó por sus dichos y reveló que habló con el argentino para aclarar la situación.

En lo que respecta a la lucha por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que con solo 20 años se ilusiona con la posibilidad de convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.

El italiano le saca 66 puntos a su escolta, que es el británico George Russell (Mercedes), quien viene de quedarse con el triunfo en Azerbaiyán.

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El cronograma del GP de Bahréin

Viernes 2/10:

1.30; Práctica Libre

5.00; Práctica Libre 2

Sábado 3/10:

1.30; Práctica Libre 3

5.00; Clasificación

Domingo 4/10:

4.00; Carrera