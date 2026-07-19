Colapinto superó a Gasly y terminó 10° en el GP de Bélgica

Las estrategias de Alpine volvieron a quedar en el centro de la escena. Colapinto expresó su bronca por radio después de que los dos monoplazas del equipo perdieran posiciones frente a los Audi. Gabriel Bortoleto logró afirmarse dentro de la zona de puntos, mientras que Nico Hülkenberg comenzó a luchar directamente con los dos pilotos de la escudería francesa.

Gasly consiguió superar al alemán para avanzar al 11° lugar, pero Colapinto no tardó en aprovechar la situación y también dejó atrás al piloto de Audi para ubicarse 12°. A partir de allí comenzó la recuperación definitiva del argentino.

La gran maniobra de la carrera llegó en el tramo final. Mientras Gasly y Liam Lawson peleaban por la posición, Colapinto se tiró por la parte interna y superó a los dos en una misma acción. Con ese espectacular “2x1”, avanzó al décimo puesto y se metió nuevamente en la zona de puntos.

Desde allí logró defender la posición hasta la bandera a cuadros y terminó por delante de Gasly, Lawson y Hülkenberg. Entre los rivales directos, Bortoleto fue octavo y Arvid Lindblad finalizó noveno, mientras que Colapinto consiguió imponerse sobre el otro Audi y sobre uno de los Racing Bulls.

ASÍ FUE LA MANIOBRA DE COLAPINTO CON LA QUE SUPERÓ A GASLY Y LAWSON

Franco Colapinto pasó a Lawson y Gasly en la misma maniobra y se puso P10.



Me vuelvo loco pic.twitter.com/W99PmFXQp6 — Mati (@matiasm_02) July 19, 2026

En la lucha por la victoria, Kimi Antonelli volvió a mostrar todo su potencial. El piloto de Mercedes superó a Charles Leclerc en las vueltas finales y consiguió su sexto triunfo de la temporada. El monegasco terminó segundo y Max Verstappen completó el podio.

Colapinto cerró así una carrera de enorme valor, no solamente por el punto conseguido, sino también por haber vencido nuevamente a Gasly en la pista y por la maniobra con la que se metió entre los diez mejores.

En un día en el que todos los argentinos tienen la mirada puesta en la final del mundo, Franco también hizo su parte en Bélgica. Peleó hasta el final, no se dio por vencido y volvió a demostrar que, cuando aparece una oportunidad, está preparado para aprovecharla.