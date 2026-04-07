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Colapinto en Buenos Aires: suman más espacio para el público

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires crece y sumó cambios clave. Amplían el circuito y agregan sectores gratuitos ante la alta demanda.

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires sigue creciendo y sumando modificaciones a medida que aumenta el interés del público. Lo que comenzó como un evento puntual ahora se proyecta como uno de los espectáculos más convocantes, con cambios en la organización para acompañar la demanda.

En ese contexto, la principal novedad es la ampliación del circuito callejero, que ahora sumará casi un kilómetro adicional sobre la Avenida del Libertador, en Palermo. La decisión apunta a descomprimir la circulación de espectadores y mejorar la experiencia general.

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El nuevo tramo se extenderá desde la zona del Monumento a los Españoles y se integrará al recorrido original. A diferencia de otros sectores, allí no habrá tribunas pagas, sino que funcionará como un espacio abierto para que el público pueda ubicarse libremente y seguir la actividad.

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La organización mantendrá, de todos modos, áreas con acceso pago que ofrecerán ubicaciones preferenciales, servicios y propuestas interactivas vinculadas al automovilismo. La combinación de sectores gratuitos y pagos busca equilibrar la masividad con opciones diferenciadas.

El fuerte interés ya se reflejó en la preventa, que se agotó rápidamente, y en la proyección de asistencia, que anticipa una convocatoria multitudinaria. El evento incluirá varias salidas a pista y se extenderá durante varias horas.

Uno de los grandes atractivos será el auto que utilizará el piloto argentino: un Lotus E20 de la temporada 2012, con motor V8 Renault y adaptado con la estética actual de Alpine. Se trata de un monoplaza con historia en la Fórmula 1, que suma valor a la exhibición.

Con un circuito más amplio, mayor capacidad para el público y un formato pensado para sostener la acción, el evento se consolida como una de las propuestas más fuertes del calendario en la Ciudad de Buenos Aires.

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