Colapinto en Buenos Aires: suman más espacio para el público

La organización mantendrá, de todos modos, áreas con acceso pago que ofrecerán ubicaciones preferenciales, servicios y propuestas interactivas vinculadas al automovilismo. La combinación de sectores gratuitos y pagos busca equilibrar la masividad con opciones diferenciadas.

El fuerte interés ya se reflejó en la preventa, que se agotó rápidamente, y en la proyección de asistencia, que anticipa una convocatoria multitudinaria. El evento incluirá varias salidas a pista y se extenderá durante varias horas.

Uno de los grandes atractivos será el auto que utilizará el piloto argentino: un Lotus E20 de la temporada 2012, con motor V8 Renault y adaptado con la estética actual de Alpine. Se trata de un monoplaza con historia en la Fórmula 1, que suma valor a la exhibición.

Con un circuito más amplio, mayor capacidad para el público y un formato pensado para sostener la acción, el evento se consolida como una de las propuestas más fuertes del calendario en la Ciudad de Buenos Aires.