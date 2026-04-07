La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires sigue creciendo y sumando modificaciones a medida que aumenta el interés del público. Lo que comenzó como un evento puntual ahora se proyecta como uno de los espectáculos más convocantes, con cambios en la organización para acompañar la demanda.
Colapinto en Buenos Aires: suman más espacio para el público
La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires crece y sumó cambios clave. Amplían el circuito y agregan sectores gratuitos ante la alta demanda.