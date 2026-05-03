Existen varias teorías sobre el nacimiento de la milanesa. Una de las más difundidas sostiene que su origen está en la ciudad italiana de Milán, donde se conoce una preparación llamada cotoletta alla milanese. En su versión original, esta receta se elaboraba con una costilla de ternera con hueso. Ese corte le daba una forma característica y se preparaba rebozado y frito en manteca.
Día de la Milanesa: por qué se celebra cada 3 de mayo y cuál es el origen de este clásico argentino
Cada 3 de mayo, la Argentina homenajea a la milanesa, uno de los platos más populares del país. Una fecha que nació por usuarios en redes sociales.