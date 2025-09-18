Colapinto en Azerbaiyán: días y horarios del fin de semana

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.
Los horarios y el cronograma del GP de Azerbaiyán de la F1
Viernes 19 de septiembre
- Práctica Libre 1: 05:30hs
- Práctica Libre 2: 09:00hs
Sábado 20 de septiembre
- Práctica Libre 3: 05:30hs
- Clasificación: 09:00hs
Domingo 21 de septiembre
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán
El Gran Premio de Azerbaiyán se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
Lo que resta en la Fórmula 1 para 2025:
- 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)
- 5 de octubre: GP de Singapur
- 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)
- 26 de octubre: GP de México
- 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas
- 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)
- 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)