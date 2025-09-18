La Guardia de Infantería de la Policía celebró su 76° aniversario

El secretario de Seguridad destacó que el profesionalismo de la fuerza se consolida “gracias a la capacitación continua”, y subrayó la importancia del vínculo con instituciones educativas, como la Universidad Nacional de San Juan, que acompañan estos procesos formativos.

Por su lado, Achem dijo que "Estoy muy contento de participar de este aniversario de Infantería, una fuerza especial de la Policía de la Provincia, compuesta por 48 efectivos altamente preparados física y mentalmente para enfrentar las situaciones más peligrosas. La vocación de servicio y el espíritu de cuerpo son el fondo de su formación, porque protegen a la población respetando siempre los derechos de todos. Desde que asumió el gobernador Marcelo Orrego, trabajamos en profesionalizar la fuerza, incorporando tecnología como pistolas Taser, más cámaras, vehículos, y fortaleciendo la inteligencia policial y penitenciaria. Hoy es un orgullo ver a estas familias compartir este momento con nosotros, recordando que todo este esfuerzo es para que nuestra sociedad y nuestras familias vivan mejor."

La Guardia de Infantería, integrada actualmente por 45 efectivos, tiene como misión principal la custodia de la Casa de Gobierno y la intervención en operativos de alto riesgo, siempre bajo el principio del uso racional y proporcional de la fuerza.

El aniversario se convirtió así en una oportunidad para reconocer el esfuerzo de quienes integran la unidad, al tiempo que se ratificó el compromiso de seguir fortaleciendo la capacitación y el equipamiento de esta fuerza emblemática de la Policía de San Juan.