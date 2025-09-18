Identificaron al hombre que cayó al Canal Céspedes: sigue la búsqueda

Vecinos de la zona alertaron durante la noche al escuchar gritos de auxilio. De inmediato, rescatistas iniciaron recorridas a lo largo del cauce, pero no hallaron rastros del joven. A primeras horas de la mañana, distintas brigadas de la Policía de San Juan se sumaron al operativo, que incluye drones, perros y personal de Bomberos.

Las autoridades trabajan con dos hipótesis principales: que Gómez haya sido arrastrado por la corriente o que, antes de que comenzara el operativo, lograra salir por sus propios medios. Por seguridad, los equipos esperaron que bajara el caudal de agua para intensificar las tareas de búsqueda.