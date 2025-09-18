"
Identificaron al hombre que cayó al Canal Céspedes: sigue la búsqueda

La Justicia identificó al desaparecido como Elio Matías Gómez, de 29 años. Policía y Bomberos rastrillan la zona mientras analizan si fue arrastrado por la corriente o logró salir por sus propios medios.

Un amplio despliegue de Policía y Bomberos mantiene en vilo a los departamentos de Pocito y Sarmiento, donde desde la madrugada de este jueves buscan a Elio Matías Gómez, de 29 años, quien, según testigos, habría caído al canal Céspedes.

Vecinos de la zona alertaron durante la noche al escuchar gritos de auxilio. De inmediato, rescatistas iniciaron recorridas a lo largo del cauce, pero no hallaron rastros del joven. A primeras horas de la mañana, distintas brigadas de la Policía de San Juan se sumaron al operativo, que incluye drones, perros y personal de Bomberos.

Las autoridades trabajan con dos hipótesis principales: que Gómez haya sido arrastrado por la corriente o que, antes de que comenzara el operativo, lograra salir por sus propios medios. Por seguridad, los equipos esperaron que bajara el caudal de agua para intensificar las tareas de búsqueda.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, conducida por el fiscal Adolfo Díaz, junto a los ayudantes fiscales Romina Mascarell y César Recio, quienes coordinan las acciones en el lugar.

Hasta el mediodía no se registraban resultados concretos, pero las autoridades confirmaron que el operativo continuará durante toda la jornada.

