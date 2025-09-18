Un amplio despliegue de Policía y Bomberos mantiene en vilo a los departamentos de Pocito y Sarmiento, donde desde la madrugada de este jueves buscan a Elio Matías Gómez, de 29 años, quien, según testigos, habría caído al canal Céspedes.
Identificaron al hombre que cayó al Canal Céspedes: sigue la búsqueda
La Justicia identificó al desaparecido como Elio Matías Gómez, de 29 años. Policía y Bomberos rastrillan la zona mientras analizan si fue arrastrado por la corriente o logró salir por sus propios medios.