Los perros que frenaron a un ladrón en Rawson: quedó grabado en video

Un ladrón trepó la reja de una proteccionista de animales en Rawson, pero los perros lo espantaron y todo quedó grabado.

Un intento de robo terminó frustrado gracias al coraje de cuatro patas. Este jueves al mediodía, un hombre quiso ingresar a la vivienda de una voluntaria de Mundo Patitas, en pleno barrio de Villa Krause, Rawson, pero fue ahuyentado por los perros de la familia, quedando todo grabado en las cámaras de seguridad.

La dueña de casa preparaba a sus hijas para ir al colegio cuando escuchó ruidos en el callejón lateral. Al asomarse, vio cómo un sujeto trepaba la reja del ingreso. Vestía remera gris, short morado y zapatillas negras con detalles blancos. No llegó lejos: los perros salieron al patio y lo hicieron retroceder a toda velocidad.

La mujer radicó la denuncia en la Comisaría 6ª de Rawson, que ya analiza las imágenes aportadas por la familia. Fuentes policiales indicaron que el sospechoso tendría antecedentes por contravenciones y estaría vinculado a otros robos en la zona, aunque su identidad no trascendió.

Luciano Castro, integrante de la ONG y compañero de la víctima, compartió el video del intento de robo para alertar a los vecinos y destacar el rol de los animales: “Fueron los verdaderos héroes. Gracias a ellos, el ladrón no entró”.

