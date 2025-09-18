Un intento de robo terminó frustrado gracias al coraje de cuatro patas. Este jueves al mediodía, un hombre quiso ingresar a la vivienda de una voluntaria de Mundo Patitas, en pleno barrio de Villa Krause, Rawson, pero fue ahuyentado por los perros de la familia, quedando todo grabado en las cámaras de seguridad.
Los perros que frenaron a un ladrón en Rawson: quedó grabado en video
Un ladrón trepó la reja de una proteccionista de animales en Rawson, pero los perros lo espantaron y todo quedó grabado.