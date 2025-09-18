Los perros que frenaron a un ladrón en Rawson: quedó grabado en video

La mujer radicó la denuncia en la Comisaría 6ª de Rawson, que ya analiza las imágenes aportadas por la familia. Fuentes policiales indicaron que el sospechoso tendría antecedentes por contravenciones y estaría vinculado a otros robos en la zona, aunque su identidad no trascendió.

Luciano Castro, integrante de la ONG y compañero de la víctima, compartió el video del intento de robo para alertar a los vecinos y destacar el rol de los animales: “Fueron los verdaderos héroes. Gracias a ellos, el ladrón no entró”.