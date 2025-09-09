Franco Colapinto llega al GP de Azerbaiyán en alza

En el Gran Premio de Países Bajos, Colapinto logró su mejor resultado hasta ahora al finalizar 11º, quedando a un paso de sumar puntos y superando al galo, que cruzó la meta 17º en medio de una fuerte polémica. En Hungría también le ganó el mano a mano, al igual que en la clasificación de Italia, donde marcó 1m19s992 frente a 1m20s103 de Gasly. Fue la segunda vez en tres sábados que lo venció en esa instancia, mostrando regularidad.

El último domingo en Monza, el argentino volvió a tener un sólido desempeño con un Alpine limitado por la falta de potencia, una de las debilidades más evidentes del A525. Marchó delante de su compañero hasta la vuelta 49, cuando recibió la orden de dejarlo pasar. Gasly, con neumáticos blandos, lo superó y finalizó 16º, mientras que Colapinto terminó 17º. A pesar de eso, volvió a mostrar mejor ritmo promedio que el francés.