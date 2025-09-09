Franco Colapinto atraviesa un gran momento en su primera temporada como piloto titular en la Fórmula 1. Con ocho fechas por delante, el argentino se consolidó dentro del equipo Alpine gracias a su rendimiento constante y una evolución notable desde su debut en mayo. En las últimas carreras no solo mantuvo el ritmo, sino que también superó en pista y en tiempos a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.
Franco Colapinto llega al GP de Azerbaiyán en alza
Colapinto volvió a marcar mejores registros que su compañero y encara el tramo final del campeonato de la Fórmula 1 con ritmo sostenido y experiencia creciente.