Franco Colapinto llega al GP de Azerbaiyán en alza

Colapinto volvió a marcar mejores registros que su compañero y encara el tramo final del campeonato de la Fórmula 1 con ritmo sostenido y experiencia creciente.

Franco Colapinto atraviesa un gran momento en su primera temporada como piloto titular en la Fórmula 1. Con ocho fechas por delante, el argentino se consolidó dentro del equipo Alpine gracias a su rendimiento constante y una evolución notable desde su debut en mayo. En las últimas carreras no solo mantuvo el ritmo, sino que también superó en pista y en tiempos a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

En el Gran Premio de Países Bajos, Colapinto logró su mejor resultado hasta ahora al finalizar 11º, quedando a un paso de sumar puntos y superando al galo, que cruzó la meta 17º en medio de una fuerte polémica. En Hungría también le ganó el mano a mano, al igual que en la clasificación de Italia, donde marcó 1m19s992 frente a 1m20s103 de Gasly. Fue la segunda vez en tres sábados que lo venció en esa instancia, mostrando regularidad.

El último domingo en Monza, el argentino volvió a tener un sólido desempeño con un Alpine limitado por la falta de potencia, una de las debilidades más evidentes del A525. Marchó delante de su compañero hasta la vuelta 49, cuando recibió la orden de dejarlo pasar. Gasly, con neumáticos blandos, lo superó y finalizó 16º, mientras que Colapinto terminó 17º. A pesar de eso, volvió a mostrar mejor ritmo promedio que el francés.

El duelo interno sigue parejo, con cinco resultados dominicales mejores para Gasly contra cuatro de Colapinto, que achicó distancias pese a su menor experiencia. Desde que debutó, Franco redujo diferencias y comenzó a superar al francés, quien cuenta con 169 Grandes Premios y tres temporadas en Alpine. La adaptación del argentino fue inmediata, sin pretemporada ni entrenamientos extensos previos con el auto actual.

La próxima carrera será en Azerbaiyán, donde Colapinto ya sumó puntos en 2024 al terminar octavo con Williams, y luego llegarán otras pistas que ya conoce. Aunque Alpine no tendrá mejoras técnicas, el piloto de Pilar llega en crecimiento, con respaldo del equipo y se juega la chance concreta de mantenerse como titular en 2026. Briatore, figura clave en la escudería, aseguró que la decisión final se tomará en noviembre.

FUENTE: TyC Sports

