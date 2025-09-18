Si bien el foco de Inter Miami está puesto en la MLS, lo cierto es que las negociaciones con Lionel Messi por su continuidad son el objetivo prioritario de la dirigencia de Fort Lauderdale. Así, las Garzas celebraron la noticia de que la continuidad de la Pulga está muy encaminada y faltan detalles para que pueda extender su vínculo con la institución.
Messi renovaría con Inter Miami: por cuánto tiempo continuaría
Si bien restan detalles, todo parece indicar que la Pulga llegará a un acuerdo con las Garzas para extender su estadía en la MLS, sobre el final de su carrera.