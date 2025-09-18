Messi renovaría con Inter Miami: por cuánto tiempo continuaría

La renovación será por más de un año, por lo que la posibilidad de un Messi jugador con 40 años se mantiene latente. Por lo pronto, las charlas están avanzadas, pero restan detalles que pueden resolverse en las próximas semanas.

De esta manera, Messi llegará al Mundial 2026 como jugador de las Garzas, por lo que el interrogante ahora pasará a estar en torno a si sigue siendo viable su retiro con la camiseta de Newell's. A los 38 años, la Pulga sigue vigente en la MLS, con 20 goles y 11 asistencias en los 21 partidos que jugó en la actual temporada. Sin embargo, el capitán de la Selección Argentina ha reiterado que su continuidad dependerá de su físico, por lo que la edad no será un detalle menor a la hora de definir su futuro.