Elio Gómez sigue sin aparecer: este viernes reanudarán el rastrillaje

Según un familiar de Elio, quien vive en el asentamiento Las Colminas, el joven había mantenido una discusión con su ex pareja y se encontraba en la casa de un hermano, cerca del canal. La búsqueda se extendió por los canales y por tierra hasta la localidad de Cochagual, en Sarmiento, donde hay un sifón de grandes dimensiones que podría complicar las tareas de rescate.

Con la llegada de la noche, los rescatistas decidieron suspender momentáneamente el operativo y reanudarlo este viernes a primera hora, con luz natural, para continuar con las tareas de rastreo.

Fuentes policiales informaron que los trabajos se realizan con un amplio despliegue: “Nos encontramos trabajando con personal del Departamento Bomberos, Comisaría 7°, Comisaría 8°, Sub Comisaría Castro, personal con drones, secciones dependientes de División Delitos y diferentes unidades operativas que dependen de Direcciones Operaciones Policiales D3 y de Departamental N° 5”.

La comunidad local sigue expectante, mientras familiares y vecinos esperan que la búsqueda concluya con el hallazgo de Elio Matías Gómez sano y salvo.