Elio Gómez sigue sin aparecer: este viernes reanudarán el rastrillaje

Mientras un amplio operativo policial y de bomberos recorre la zona con drones y cortes de agua para facilitar la búsqueda. Este viernes, las tareas se retomarán a primera hora, con luz natural, para intentar dar con el joven.

Vecinos de la zona de Carpintería relataron que alrededor de las 2 de la mañana escucharon pedidos de auxilio provenientes del canal. Al asomarse, vieron a un hombre en el agua e intentaron rescatarlo, pero no pudieron. Cerca de las 3:30 de la madrugada alertaron a las autoridades mediante un llamado al 911.

Con el amanecer, comenzaron las tareas de rastrillaje en el canal. Los equipos solicitaron cortar el agua en los cauces para facilitar la búsqueda y, durante la mañana, se encontraron una remera y una gorra al costado del canal, que los familiares del joven pudieron identificar.

Según un familiar de Elio, quien vive en el asentamiento Las Colminas, el joven había mantenido una discusión con su ex pareja y se encontraba en la casa de un hermano, cerca del canal. La búsqueda se extendió por los canales y por tierra hasta la localidad de Cochagual, en Sarmiento, donde hay un sifón de grandes dimensiones que podría complicar las tareas de rescate.

Con la llegada de la noche, los rescatistas decidieron suspender momentáneamente el operativo y reanudarlo este viernes a primera hora, con luz natural, para continuar con las tareas de rastreo.

Fuentes policiales informaron que los trabajos se realizan con un amplio despliegue: “Nos encontramos trabajando con personal del Departamento Bomberos, Comisaría 7°, Comisaría 8°, Sub Comisaría Castro, personal con drones, secciones dependientes de División Delitos y diferentes unidades operativas que dependen de Direcciones Operaciones Policiales D3 y de Departamental N° 5”.

La comunidad local sigue expectante, mientras familiares y vecinos esperan que la búsqueda concluya con el hallazgo de Elio Matías Gómez sano y salvo.

