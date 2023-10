Clausura: así quedaron las posiciones a falta de 5 fechas

La fecha 15 todavía no está 100% confirmada. El viernes a las 21.30 jugarán Trinidad vs. Unión. El sábado a las 16.30 será el turno para López Peláez vs. Atenas, Juventud Zondina vs. San Martín y San Lorenzo vs. Desamparados. El domingo, también desde las 16.30 se medirán Rivadavia vs. Juventud Unida, Carpintería vs. Colón Jr., Del Bono vs. Villa Obrera, Alianza vs. 9 de Julio y Aberastain vs. Marquesado.

Resultados fecha 14:

Viernes:

Unión 1-0 Del Bono

Sábado:

Marquesado 1-0 Alianza

Recabarren 0-1 San Lorenzo

Colón Jr. 0-0 López Peláez

Atenas 5-3 Rivadavia

Villa Obrera 4-1 Juv. Zondina

Domingo:

Desamparados 0-2 Trinidad

Lunes:

9 de Julio 3-2 Peñarol

Juv. Unida 0-2 Aberastain

San Martín 0-0 Carpintería