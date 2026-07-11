Murió Antonio Rattín, ídolo de Boca y emblema de la Selección Argentina

A lo largo de 14 años, Rattín disputó 382 partidos oficiales, convirtió 28 goles y obtuvo seis títulos. Fue campeón de los torneos de 1962, 1964 y 1965, ganó la Copa Argentina de 1969 e integró los planteles que conquistaron los Nacionales de 1969 y 1970. También fue subcampeón de la Copa Libertadores de 1963.

Con la selección argentina protagonizó uno de los episodios más recordados de los mundiales. Como capitán del equipo nacional, fue expulsado durante el encuentro frente a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1966.

En una época en la que todavía no existían las tarjetas amarillas y rojas, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein le comunicó verbalmente la expulsión. Rattín protestó la decisión y, antes de abandonar el campo de Wembley, apretó con una mano un banderín con la bandera británica.

El "Rata", como era conocido, contó posteriormente que también se sentó sobre la alfombra roja reservada para la reina Isabel II como muestra de disconformidad. Aunque de ese momento no quedaron registros gráficos, la escena alimentó una historia que trascendió generaciones.

La confusión provocada por aquella expulsión fue uno de los antecedentes que impulsaron la creación del sistema de tarjetas amarillas y rojas, implementado por primera vez en un Mundial en México 1970.