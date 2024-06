Chile se despidió de la Copa América sin marcar un gol

Embed - ¡#CHILE QUEDÓ ELIMINADO y #CANADÁ CLASIFICÓ a CUARTOS! | Canadá 0–0 Chile | Resumen

Los nervios por no poder evitar otra frustración se le sumaron a la velocidad del reloj que no pudo eludir otro fracaso de Chile: se despidió de la Copa América sin haber convertido en ninguno de los tres partidos que disputó. Por su parte, los dirigidos por Jesse Marsch sostuvieron el juego defensivo y hasta lo pudieron haber ganado si el VAR no intervenía para anular el único tanto del partido. Así las cosas, Canadá dio el batacazo del Grupo A, donde ya se clasificó Argentina en el primer lugar y se metió en los cuartos de final de la Copa América, instancia donde puede medirse contra Venezuela o Ecuador (ambos peleando por el primer lugar del Grupo B).