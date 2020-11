Charly García escribió un sentido mensaje para Maradona

"Esperame ahí, que invita Invita la casa. Pero no te equivoques con el paraíso", comenzó a despedirse Charly a través de una "carta para el 10", dirigida a su entrañable amigo fallecido.

"Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas Cuando te pregunté que título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra, al toque me respondiste: 'miré el arco y esquivé patadas'. Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos", refiere el texto .

"Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain , Brian Jones y gente buena.

Esperame ahí que invita la casa. No te equivoques con el paraíso", le "recomendó".

Y la posdata fue con una pregunta sobre su colega Mick Jagger, pero por su condición de británico: "¿Sabés lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas?. Me respondió con otra pregunta: “¿éste no es el que juega al voley? Rock and roll fierita!!!. Say no more. I Love you".

Maradona y Charly García, o viceversa, el fútbol y el rock, unidos por los dos más grandes intérpretes de ambos.