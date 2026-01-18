Cerúndolo, Etcheverry y Comesaña avanzaron a segunda ronda

En la próxima ronda, Etcheverry enfrentará al británico Arthur Fery, número 186 del ranking, que dio la sorpresa al eliminar al italiano Flavio Cobolli, preclasificado 22°, por 7-6 (1), 6-4 y 6-1. Para el tenista inglés, se trata de su tercera victoria en cuadros principales del circuito ATP.

Francisco Comesaña también se sumó a la lista de argentinos vencedores, logrando su primer triunfo en el main draw del Australian Open. El marplatense, ubicado en el puesto 68 del ranking, venció al estadounidense Patrick Kypson por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3. En la segunda ronda se cruzará con Frances Tiafoe, que viene de eliminar al local Jason Kubler en sets corridos.

En contraste, Camilo Ugo Carabelli se despidió en su presentación, al caer frente al húngaro Marton Fucsovics por 7-6(5), 6-1 y 6-2. El jugador argentino no pudo sumar triunfos en su gira por Oceanía y Asia, ya que también había perdido en sus estrenos en los torneos de Brisbane y Hong Kong.