Con una actuación convincente, Francisco Cerúndolo superó con autoridad su debut en el Australian Open. El número 21 del ranking ATP venció al chino Zhizhen Zhang por 6-3, 7-6 (0) y 6-3, sellando así su pasaje a la segunda ronda por cuarta edición consecutiva en Melbourne Park. El porteño, de 27 años, buscará mejorar su mejor marca en este torneo —dos veces en tercera fase— cuando enfrente al bosnio Damir Dzumhur, que viene de derrotar al canadiense Liam Draxl.
Cerúndolo, Etcheverry y Comesaña avanzaron a segunda ronda
Los tenistas argentinos lograron un comienzo positivo en el primer Grand Slam del año, con tres victorias en la jornada inaugural.