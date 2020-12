Caruso Lombardi dijo que a San Martín lo están favoreciendo

Respecto al encuentro del próximo domingo a las 18 sostuvo que "va ser muy complicado y muy difícil. ¿Podemos ganar? Podemos o no. Pero alguna vez espero que la gente del fútbol haga las cosas como corresponde. Que pongan un árbitro de categoría, jueces de línea de categoría”.

“El presidente de AFA es de San Juan. Su familia está allá, sus afectos también. No tiene ningún afecto conmigo y con Belgrano. Quiero que nos pongan un árbitro de categoría y ninguno raro”, agregó Caruso Lombardi.

“No quiero ver a mis jugadores llorando en un vestuario porque nos perjudican. Que sea porque no salieron las cosas. No por otro tema. Pero no porque me perjudiquen.” añadió.

Por último, el mediático entrenador afirmó que pedirá cambiar el árbitro del compromiso si a quien eligen no es de su agrado.