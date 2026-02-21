Carlos Alcaraz se corona en Qatar tras arrasar a Arthur Fils en la final

"Este año vine con hambre de más", expresó Alcaraz, quien mantiene una impresionante foja de 12-0 en este inicio de 2026. A sus 22 años, el tenista español comenzó el año con una histórica victoria en el Abierto de Australia, convirtiéndose en el jugador más joven en completar el Grand Slam.

"Ha sido un comienzo de año muy bueno", comentó Alcaraz. "Estoy jugando un tenis excelente y estoy muy feliz por esta semana. Este trofeo significa mucho para mí". Con este nuevo título, el jugador suma un total de 26 trofeos en la Gira ATP, siendo el noveno en la categoría 500.