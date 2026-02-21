"
Carlos Alcaraz se corona en Qatar tras arrasar a Arthur Fils en la final

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, se impuso al francés Arthur Fils en la final del Abierto de Qatar, logrando su segundo título de la temporada con un contundente 6-2, 6-1.

Carlos Alcaraz demostró su dominio en la final del Abierto de Qatar, al ceder solo tres juegos ante el francés Arthur Fils, imponiéndose con un claro 6-2, 6-1 el sábado. Este triunfo le permitió al español alzarse con su segundo título de la temporada tras un partido que duró apenas 51 minutos en la pista dura al aire libre del torneo ATP 500.

"Este año vine con hambre de más", expresó Alcaraz, quien mantiene una impresionante foja de 12-0 en este inicio de 2026. A sus 22 años, el tenista español comenzó el año con una histórica victoria en el Abierto de Australia, convirtiéndose en el jugador más joven en completar el Grand Slam.

"Ha sido un comienzo de año muy bueno", comentó Alcaraz. "Estoy jugando un tenis excelente y estoy muy feliz por esta semana. Este trofeo significa mucho para mí". Con este nuevo título, el jugador suma un total de 26 trofeos en la Gira ATP, siendo el noveno en la categoría 500.

La victoria en Qatar amplía su ventaja a 3.200 puntos sobre Jannik Sinner en el ranking. Alcaraz dominó el encuentro desde el inicio, quebrando el saque de Fils en los primeros juegos de ambos sets.

El próximo desafío para el número uno del mundo será el Abierto de Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada, donde ya se consagró campeón en 2023 y 2024.

