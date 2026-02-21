Carlos Alcaraz demostró su dominio en la final del Abierto de Qatar, al ceder solo tres juegos ante el francés Arthur Fils, imponiéndose con un claro 6-2, 6-1 el sábado. Este triunfo le permitió al español alzarse con su segundo título de la temporada tras un partido que duró apenas 51 minutos en la pista dura al aire libre del torneo ATP 500.
Carlos Alcaraz se corona en Qatar tras arrasar a Arthur Fils en la final
