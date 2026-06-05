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Un choque de candidatos en el Regional Cuyano: Universitario visita a Liceo

El equipo sanjuanino jugará este sábado en Mendoza por la segunda fecha del Top 8 Oro. Buscará recuperarse tras la ajustada derrota sufrida en el debut.

Luego de su participación en el TDI B disputado en Mar del Plata, Universitario volverá a enfocarse en el Torneo Regional Cuyano. Este sábado tendrá una de las visitas más exigentes del calendario cuando enfrente a Liceo Rugby Club, en Mendoza, por la segunda fecha del Top 8 Oro.

El conjunto dirigido por Fernando Torcivia intentará sumar sus primeros puntos en la competencia después de un debut que dejó buenas sensaciones pese a la derrota. En cancha de Alfiles, la Uni cayó ajustadamente por 27 a 25 frente a Marista RC, en un encuentro parejo que se definió por detalles y donde mostró argumentos para pelear entre los protagonistas del certamen.

Del otro lado estará un rival que también busca su primer triunfo de la temporada. Liceo igualó 29 a 29 frente a Mendoza RC en la primera jornada y llega con la necesidad de hacerse fuerte como local para no perder terreno en la tabla.

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El historial reciente entre ambos equipos anticipa un partido equilibrado. En los últimos enfrentamientos protagonizaron duelos intensos y muy disputados, que generalmente se resolvieron en los minutos finales.

La actividad comenzará con los encuentros de las divisiones preliminares. La Preintermedia jugará desde las 12:30 con arbitraje de Diego Ragazzone, mientras que la Intermedia lo hará a partir de las 14:15 bajo el control de Dante Diez.

El encuentro principal entre Liceo y Universitario se disputará desde las 16 horas y será dirigido por Diego Espíndola.

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