Un choque de candidatos en el Regional Cuyano: Universitario visita a Liceo

El conjunto dirigido por Fernando Torcivia intentará sumar sus primeros puntos en la competencia después de un debut que dejó buenas sensaciones pese a la derrota. En cancha de Alfiles, la Uni cayó ajustadamente por 27 a 25 frente a Marista RC, en un encuentro parejo que se definió por detalles y donde mostró argumentos para pelear entre los protagonistas del certamen.

Del otro lado estará un rival que también busca su primer triunfo de la temporada. Liceo igualó 29 a 29 frente a Mendoza RC en la primera jornada y llega con la necesidad de hacerse fuerte como local para no perder terreno en la tabla.