Luego de su participación en el TDI B disputado en Mar del Plata, Universitario volverá a enfocarse en el Torneo Regional Cuyano. Este sábado tendrá una de las visitas más exigentes del calendario cuando enfrente a Liceo Rugby Club, en Mendoza, por la segunda fecha del Top 8 Oro.
Un choque de candidatos en el Regional Cuyano: Universitario visita a Liceo
El equipo sanjuanino jugará este sábado en Mendoza por la segunda fecha del Top 8 Oro. Buscará recuperarse tras la ajustada derrota sufrida en el debut.