Pocito recibe a la UNSJ: carreras, tecnología, música y actividades gratuitas

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La propuesta incluirá la participación de las seis facultades, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, los Institutos Preuniversitarios, la Editorial de la UNSJ, la Federación Universitaria de San Juan y distintas áreas institucionales.

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También habrá asesoramiento sobre becas, bienestar estudiantil, inclusión, discapacidad, género, actividades deportivas y otros programas que forman parte de la vida universitaria.

Embed - UN de San Juan on Instagram: "La U en la Plaza llega a Pocito Este viernes 19 de junio, desde las 15 horas, la Universidad Nacional de San Juan se acerca a la comunidad con una nueva edición de La U en la Plaza. En la Plaza La Libertad, vecinas, vecinos, estudiantes y familias podrán conocer la oferta académica, los proyectos, actividades y servicios que la UNSJ desarrolla en toda la provincia. Te esperamos para descubrir todo lo que la UNSJ tiene para vos y seguir fortaleciendo el vínculo entre la universidad y la comunidad sanjuanina." View this post on Instagram

Uno de los atractivos será la posibilidad de dialogar directamente con estudiantes y docentes, quienes compartirán experiencias sobre cada carrera, sus alcances y salidas laborales.

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Además de los espacios informativos, el evento ofrecerá charlas, talleres interactivos, muestras de innovación y una variada programación artística.

Según el cronograma previsto, se presentarán talleres de folklore y tango, intervenciones musicales, el Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ, el Coro Universitario y agrupaciones culturales de Pocito.

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El cierre estará a cargo de la banda de rock pocitana La Simpática, desde las 18:15 horas. Los medios universitarios Radio U y Xama U realizarán transmisiones en vivo durante toda la actividad.

Un proyecto que recorrerá la provincia

Desde la organización señalaron que "La U en la Plaza" forma parte de una estrategia permanente de comunicación pública que busca acercar la educación superior a todos los departamentos de San Juan.

Tras su paso por Pocito, la propuesta continuará durante los próximos meses en departamentos alejados como Calingasta, Jáchal, Iglesia y Valle Fértil, con el objetivo de que más jóvenes puedan conocer las oportunidades que ofrece la universidad pública.