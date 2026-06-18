Pocito recibe a la UNSJ: carreras, tecnología, música y actividades gratuitas

La propuesta incluirá la participación de las seis facultades, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, los Institutos Preuniversitarios, la Editorial de la UNSJ, la Federación Universitaria de San Juan y distintas áreas institucionales.
También habrá asesoramiento sobre becas, bienestar estudiantil, inclusión, discapacidad, género, actividades deportivas y otros programas que forman parte de la vida universitaria.
Embed - UN de San Juan on Instagram: "La U en la Plaza llega a Pocito Este viernes 19 de junio, desde las 15 horas, la Universidad Nacional de San Juan se acerca a la comunidad con una nueva edición de La U en la Plaza. En la Plaza La Libertad, vecinas, vecinos, estudiantes y familias podrán conocer la oferta académica, los proyectos, actividades y servicios que la UNSJ desarrolla en toda la provincia. Te esperamos para descubrir todo lo que la UNSJ tiene para vos y seguir fortaleciendo el vínculo entre la universidad y la comunidad sanjuanina."
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Uno de los atractivos será la posibilidad de dialogar directamente con estudiantes y docentes, quienes compartirán experiencias sobre cada carrera, sus alcances y salidas laborales.
Además de los espacios informativos, el evento ofrecerá charlas, talleres interactivos, muestras de innovación y una variada programación artística.
Según el cronograma previsto, se presentarán talleres de folklore y tango, intervenciones musicales, el Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ, el Coro Universitario y agrupaciones culturales de Pocito.
El cierre estará a cargo de la banda de rock pocitana La Simpática, desde las 18:15 horas. Los medios universitarios Radio U y Xama U realizarán transmisiones en vivo durante toda la actividad.
Un proyecto que recorrerá la provincia
Desde la organización señalaron que "La U en la Plaza" forma parte de una estrategia permanente de comunicación pública que busca acercar la educación superior a todos los departamentos de San Juan.
Tras su paso por Pocito, la propuesta continuará durante los próximos meses en departamentos alejados como Calingasta, Jáchal, Iglesia y Valle Fértil, con el objetivo de que más jóvenes puedan conocer las oportunidades que ofrece la universidad pública.