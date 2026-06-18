Llega Hola Tulum: todo lo que tenés que saber del primer open mall

La primera etapa suma más de 30 locales de entre 40 y 200 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas con escalera mecánica y ascensores. El diseño arquitectónico estuvo a cargo de Fabián Vallvé, el mismo profesional detrás de los hoteles Vuona en San Juan, con construcción de la empresa Pirca y comercialización a cargo de CCLA Real Estate & Franchising.

image

Entre las firmas que debutan en la provincia aparecen Carter's, marca estadounidense líder en indumentaria infantil; Lázaro Cuero, con carteras, zapatos y accesorios de cuero 100% argentino; Dean & Dennys, la primera hamburguesería "fast good" del país; y Medialunas Calentitas, la cafetería ícono de Punta del Este.

Embed - Hola Tulum Open Mall on Instagram: "La espera está llegando a su fin. Un nuevo lugar para encontrarse, descubrir, disfrutar y vivir experiencias. Muy pronto, San Juan tendrá un nuevo punto de encuentro. Hola Tulum Mall. Próximamente " View this post on Instagram

A eso se suman Biscui con helados artesanales, Santa Margherita con pizzas napolitanas y un bar estilo londinense con cervezas tiradas y sánguches de carne mechada. En servicios, el complejo contará con peluquería, maquillaje, un centro de spa, laboratorio y servicio técnico de celulares.

Embed - Hola Tulum Open Mall on Instagram: "El aroma ya lo dijo todo. @mlcalentitas.sj ya abrió sus puertas en Hola Tulum Open Mall y así se vivió una de las aperturas más esperadas. Scalabrini Ortiz y Circunvalación, San Juan. ¿Ya pasaste a conocerlo? " View this post on Instagram

Lucero subrayó que, aunque la mayoría son franquicias nacionales e internacionales, la operación quedó en manos locales: "Fue todo un desafío porque son reacias a venir a provincias como San Juan, pero tuvimos la suerte de que pudieran elegir Hola Tulum". Y agregó: "Hemos buscado que quienes manejen las franquicias sean sanjuaninos. Nos da una impronta de operación local, apuntado a lo nuestro".

Embed - Hola Tulum Open Mall on Instagram: "Cada detalle nos trajo hasta acá. Y ahora queremos compartirlo con vos. Este Viernes 19 de junio abrimos nuestras puertas para dar comienzo a una nueva historia. Scalabrini Ortiz y Circunvalación 20:00 hs Te esperamos para vivir este momento junto a nosotros. Bienvenidos a Hola Tulum Open Mall." View this post on Instagram

El formato a cielo abierto fue una elección deliberada. "Después de la pandemia, sobre todo, la gente ya no busca estar encerrada en lugares cerrados, sino que busca conceptos abiertos, donde haya mucha vegetación", explicó el desarrollador. Los sanjuaninos se van a encontrar con plantas, palmeras, árboles, música funcional y Wi-Fi en todo el predio.

El complejo apunta fuerte al uso familiar. Tendrá juegos infantiles ubicados estratégicamente para que los padres puedan tener a sus hijos a la vista desde cualquier punto del recorrido, actividades gratuitas y noches temáticas para los más chicos. También será pet friendly, permitiendo el ingreso de mascotas.

image

Uno de los detalles que más llama la atención es la hora silenciosa diaria: el volumen de la música ambiental bajará durante una franja horaria para que chicos con autismo puedan disfrutar el espacio junto a sus familias. "Son muchas las personas que no pueden disfrutar en el ambiente público por eso", remarcó el responsable del proyecto.

Más de 500 empleos y un mail para mandar el CV

El impacto laboral es uno de los puntos que los desarrolladores destacan con más énfasis. Se estima que esta primera etapa generará más de 500 puestos de trabajo directos y cerca de 1.000 indirectos vinculados al comercio, la gastronomía, la logística y el mantenimiento. Durante la construcción ya trabajaron en promedio más de 50 personas en obra.

Según precisó Lucero, el sistema fue armado desde el mismo complejo como un gesto hacia los locatarios: "No todos lo hacen. Es una acción que se hace para que puedan encontrar personal. Quien quiera cargar su currículum ahí lo carga, ese mail lo recepciona Recursos Humanos y en caso de ser seleccionados son avisados".

image

Además de ese canal, el proyecto trabaja en conjunto con el municipio a través de bolsas de trabajo locales para ampliar la llegada a potenciales candidatos.

El complejo funcionará de corrido de 10 a 22, pero la franja se extiende en ambos extremos. Los locales de confitería y el laboratorio arrancan desde las 8 de la mañana. El polo gastronómico, que el desarrollador definió como "el más importante de San Juan por los distintos rubros que va a tener", funcionará hasta las 00 horas de domingo a jueves y hasta la 1 de la madrugada los fines de semana.

Para el acceso, el predio cuenta con estacionamiento para 2.000 vehículos y dos ingresos peatonales: uno por la esquina y otro desde el estacionamiento. Sobre el lateral de Circunvalación habrá además un estacionamiento rápido para quienes no quieran ingresar al predio principal.

image

El servicio de drive food opera dentro de ese estacionamiento rápido, con señalética propia para retirar pedidos gastronómicos —hamburguesas de Dean & Dennys, por ejemplo— sin necesidad de bajar del vehículo.

Lo de este viernes es apenas el inicio. La segunda etapa del proyecto sumará deportes, tecnología, moda y más servicios. La tercera y última contempla la construcción de un hotel de siete plantas orientado al turismo y eventos corporativos.

Sobre los cambios en el cronograma, Lucero fue directo: "Del proyecto original quedó poco y nada en el camino. Fuimos cambiando, cambiando y recambiando, pero todo para mejorar la experiencia". La demora respecto de la fecha original, según explicó, se debió a una decisión estratégica: dejar ya instalados todos los servicios necesarios para que las próximas etapas avancen más rápido.

Consultado sobre cómo imagina un día típico una vez que el lugar esté funcionando a pleno, el empresario lo resumió sin vueltas: "Me lo imagino con los sanjuaninos disfrutando un espacio muy bien logrado, pensado para venir a relajarse, a disfrutar, a tener experiencia, a escuchar música, estar con amigos o en familia".