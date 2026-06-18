Ticket de hasta $80.000, 12 cuotas y sorteo: así se mueve el comercio por el Día del Padre

Las cifras que manejan las entidades comerciales muestran un panorama estable en comparación al año pasado. Carlos Iramain, vicepresidente de Comerciantes Unidos, indicó que el ticket promedio se mueve entre los $50.000 y los $60.000. "El ticket promedio oscila los $50.000 y $60.000, es variable. Muchos compran camperas, calzado, perfumes. Los últimos dos días estará el fuerte", señaló.

Quiroga fue un escalón más arriba en la proyección y estimó que el número podría trepar a entre $70.000 y $80.000, considerando las promociones disponibles: cuotas sin interés en 3, 6 y hasta 12 cuotas, reintegros de hasta el 30% en efectivo y descuentos bancarios de identidad. "Las ventas vienen de menor a mayor, donde el pico máximo va a ser entre el viernes y el sábado", remarcó.

image

Rodríguez, en cambio, fue más cauto con los números y situó el arranque del gasto desde los $8.000, con productos como camisetas del Mundial entre $10.000 y $15.000, vinos en vinotecas con promociones desde $8.000 y desayunos, que según el referente "vienen muy bien". El dirigente también reconoció que la venta anticipada todavía es baja: "Hay una venta incipiente, todavía no arranca lo fuerte. Mañana con el medio aguinaldo esperemos que se mueva un poco más".

image

Además del Día del Padre, hay otro factor que está traccionando las ventas en estos días: el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Iramain lo marcó sin rodeos: "Hoy se están vendiendo los televisores a dos manos. Hay buenas opciones de créditos". Los televisores se sumaron así a camperas, calzado, perfumes, vinos, desayunos y utensilios para el asado como los productos más buscados de la semana.

Financiación, reintegros y sorteo de bicicletas

Uno de los ejes que las entidades comerciales trabajaron especialmente para esta fecha es la financiación. Quiroga explicó que desde hace un tiempo vienen gestionando con bancos y tarjetas para ampliar las opciones de pago: "En esta oportunidad sí va a haber financiación de la mano de las tarjetas de crédito". Como ejemplo citó el Banco Nación, que ofrece hasta 12 cuotas sin interés con un tope de reintegro de $30.000.

A eso se suma una iniciativa propia de Comerciantes Unidos: el sorteo de cuatro bicicletas entre todos los clientes que realicen compras superiores a $30.000 en comercios adheridos. El sorteo se realizará este viernes 19 a la tarde en la peatonal.

El panorama que trazan los referentes del sector es el de un fin de semana con consumo activo, impulsado por el aguinaldo, la financiación disponible y una fecha que, año a año, se consolida como una de las más importantes del calendario comercial sanjuanino.