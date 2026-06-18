Intento de robo en Pocito: persecución de película, un vuelco y dos condenas

Además, deberá cumplir reglas de conducta impuestas por la Justicia, entre ellas la prohibición de acercamiento al domicilio de la víctima y la prohibición de realizar actos molestos o perturbatorios.

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Por su parte, Germán Andrés Díaz recibió una pena de 2 años y 8 meses de prisión efectiva. Sin embargo, al unificarse esa condena con una pena anterior que ya pesaba sobre él, la sanción única quedó fijada en 23 años y 8 meses de prisión efectiva. En su caso, continuará privado de la libertad bajo prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación de la UFI, el hecho ocurrió el 14 de junio de 2026, alrededor de las 14:28, cuando cuatro hombres llegaron en una Renault Kangoo blanca hasta una vivienda ubicada en calle 12 y Vidart, en Pocito.

Según estableció la Fiscalía, el inmueble se encontraba sin moradores al momento del ataque.

Los delincuentes forzaron el candado y la puerta de un depósito ubicado en el fondo de la propiedad y sustrajeron diversos elementos, entre ellos un parlante Master-G, una amoladora Black & Decker y una tijera de podar Bahco.

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Mientras cargaban los objetos en el utilitario, una mujer identificada como María José Reta, cuñada del propietario, advirtió movimientos extraños y alertó telefónicamente a la víctima, Daniel Gómez Alesis.

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Cuando Gómez Alesis llegó al domicilio observó a los sospechosos retirándose con los elementos robados. Los acusados escaparon por calle Vidart hacia el norte, pero fueron perseguidos por el damnificado y su cuñado, Matías Rivero, quienes decidieron seguirlos en un vehículo particular.

La fuga terminó pocos minutos después cuando la Kangoo dobló por calle 11 hacia el este. Según la investigación, el conductor perdió el control del vehículo y volcó a la altura del ingreso al Barrio Bella Vista.

Los pesquisas determinaron que quien manejaba era Orostizaga, ya que había solicitado prestada la camioneta a un familiar. Tras el vuelco, los cuatro ocupantes descendieron y escaparon corriendo en distintas direcciones.

Sin embargo, Gómez Alesis y Rivero, con la colaboración de algunos transeúntes, lograron reducir a dos de los sospechosos dentro de una finca lindera hasta la llegada de la Policía. Los efectivos concretaron las detenciones alrededor de las 14:40 y secuestraron en el interior del utilitario todos los elementos que habían sido sustraídos momentos antes.

Mientras dos de los participantes fueron condenados mediante juicio abreviado, la investigación continúa para identificar y localizar a los otros dos involucrados que lograron escapar tras el vuelco.