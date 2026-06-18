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Dibu Martínez quedó a cinco vallas invictas de otro récord histórico con la Selección

El arquero fue una de las garantías en el debut ante Argelia y quedó muy cerca de superar una marca que hasta ahora pertenece a Sergio Romero.

La victoria de la Selección argentina por 3-0 ante Argelia en el debut del Mundial 2026 no solo dejó la enorme actuación de Lionel Messi y el liderazgo en el Grupo J. También acercó a Emiliano "Dibu" Martínez a una marca histórica con la camiseta albiceleste.

El arquero del Aston Villa volvió a responder cuando el equipo lo necesitó y completó otro partido con el arco en cero. Aunque Argelia generó pocas situaciones claras, el marplatense transmitió seguridad, mostró precisión en la salida y confirmó una vez más por qué es una de las piezas fundamentales del ciclo de Lionel Scaloni.

Con esta nueva valla invicta, Martínez alcanzó los 42 partidos sin recibir goles en apenas 60 presentaciones con la Selección argentina, una cifra que lo deja muy cerca de uno de los récords más importantes para un arquero albiceleste.

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La marca todavía le pertenece a Sergio "Chiquito" Romero, que cerró su etapa en la Selección con 47 arcos en cero en 96 encuentros disputados. De esta manera, el Dibu quedó a cinco vallas invictas de igualar el récord y a seis de convertirse en el arquero con más partidos sin recibir goles en la historia de Argentina.

El Mundial 2026 aparece como el escenario ideal para alcanzar ese objetivo. Si el seleccionado avanza hasta las instancias decisivas, el arquero podría sumar varios encuentros más y tener la posibilidad de superar la marca durante el propio torneo.

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Desde su irrupción como titular en 2021, Martínez se transformó en un símbolo de la Selección. Fue protagonista en la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa América 2024 y el histórico título obtenido en el Mundial de Qatar 2022.

A los 32 años y en plena vigencia, el arquero campeón del mundo sigue acumulando capítulos en una historia que parece no tener techo. Mientras Argentina sueña con defender la corona, el Dibu también persigue una marca que puede convertirlo en el guardián más efectivo de todos los tiempos de la Selección.

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