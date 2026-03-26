Bolivia inicia el Repechaje para llegar al Mundial 2026

En aquella ocasión Bolivia quedó última en el Grupo C con solo un punto, producto del empate con Corea del Sur y de las derrotas frente a Alemania y España.

En caso de conseguir la tan ansiada clasificación, Bolivia disputará un Mundial por cuarta ocasión en su historia. Además de Estados Unidos 1994, también dijo presente en Uruguay 1930 y Brasil 1950, aunque no pudo conseguir ningún triunfo en dichas participaciones.

Del otro lado estará Surinam, que se metió en el Repechaje de manera casi milagrosa ya que finalizó segunda en el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf y clasificó solo por haber metido más goles que Honduras en la tercera ronda.

El ganador de este cruce se clasificará a la gran final de esta llave, donde espera la selección de Irak, en un encuentro que se disputará el 31 de marzo también en Monterrey.

A diferencia de la Selección argentina, Brasil y Colombia se enfrentan con rivales de primer nivel

Este jueves también habrá actividad para dos selecciones sudamericanas que ya tienen asegurado su lugar en el Mundial 2026.

Se trata de Brasil y Colombia, que a diferencia de lo que ocurre con la Selección argentina, sí tendrán oponentes de primer nivel a modo de preparación para la cita mundialista.

Brasil se enfrentará a las 17 en Massachusetts (Estados Unidos) con Francia, mientras que Colombia hará lo propio con Croacia a partir de las 20:30 en Orlando, Florida.