Trece órdenes de pago con el logo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una firma atribuida a Gerardo León, exdirector ejecutivo de la entidad, quedaron bajo análisis judicial por su presunta vinculación con el desvío de al menos 57 millones de dólares recaudados en el exterior, a través de empresas que habrían funcionado como sociedades fantasma.
Investigan órdenes de pago de AFA por US$57 millones a empresas fantasma
Documentos secuestrados llevan una firma atribuida a Gerardo León y contienen instrucciones para transferir fondos a 63 sociedades y dos personas físicas.