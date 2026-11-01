Investigan órdenes de pago de AFA por US$57 millones a empresas fantasma

La investigación también identificó transferencias a otras compañías, entre ellas Mafer Trading, W Trading y Tronador Import Export.

La documentación también menciona a Alejandro Almaraz, hijo de José Almaraz, conocido como "El Brujo" de la Selección, quien recibió 340.000 dólares desde cuentas de TourProdEnter entre 2024 y 2025.

Por otra parte, allegados a Gerardo León sostuvieron que la firma que aparece en los comprobantes fue falsificada y afirmaron que, durante el período de las transferencias, ya no se desempeñaba como director ejecutivo de la AFA, sino como asesor.

Consultada por La Nación, la AFA respondió que el tema "está todo en manos de la Justicia" y que debe resolverlo el Juzgado Federal de Campana. Mientras tanto, la documentación será contrastada con movimientos bancarios y facturas en el marco de pericias contables ordenadas en distintas causas judiciales, para determinar quién confeccionó y autorizó los pagos y quién controló a sus destinatarios.