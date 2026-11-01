Mirtha Legrand fue a festejar el cumpleaños de Marcela Tinayre

La conductora de La Noche de Mirtha se ubicó en una mesa para seis personas, junto a su nieta Juana Viale, Teté Coustarot y su amiga Amalia Idoyaga Molina, entre otros. El jardín de la casa lució decorado como una villa mediterránea, con seis mesas y un menú especial para la ocasión.

Quiénes acompañaron a Mirtha en su regreso

La celebración reunió a familiares y amigos cercanos de la homenajeada y de la propia Mirtha. Entre los presentes estuvieron Juana Viale, quien reemplazó a su abuela en la conducción durante la internación, y el exmarido de Marcela, Ignacio Viale del Carril.

También participaron el médico Mauricio D’Alessandro y su esposa, la doctora Gallego; el empresario Martín Cabrales junto a Dora Sánchez; Alejandro Veroutis y Amalia Idoyaga Molina.

Más tarde se sumaron Nacho Viale, nieto de Mirtha e hijo de Marcela, la sobrina nieta Connie Solari, Teté Coustarot y Dani Mañas. El encuentro mantuvo un clima íntimo y familiar, con invitados del círculo más cercano.

Teté Coustarot contó cómo está Mirtha Legrand y reveló la sorpresa que les hizo a los invitados de su té: “Una mente increíble”

El pasado 6 de octubre Mirtha Legrand fue dada de alta después de casi tres semanas internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumopatía. La diva está volviendo a hacer todas sus actividades y, en ese marco, retomó sus clásicos tés de los domingos con amigos. Una de las invitadas fue Teté Coustarot, quien contó cómo vio a la conductora y reveló la sorpresa con la que los esperó.

“Esta bárbara, está linda. Está con mucho humor. Incisiva como siempre. Tiene una cabeza prodigiosa, una mente increíble”, destacó la conductora. Luego, añadió: “Estaba coqueta, maquillada”.

Acto seguido, dio detalles de la sorpresa que preparó Mirtha para sus invitados: “Puso la música de la apertura del programa cuando entró”.

También, Teté aclaró que no fue de esos tés “multitudinarios” y que eran pocos los presentes: “Estábamos Dany Mañas, Amalia, Héctor Vidal Rivas y yo”. “La que organizó toda fue Marcela Tinayre”, indicó.

Por último, Coustarot habló de la emoción de Mirtha por el apoyo de su público este último tiempo, durante sus internaciones: “Está muy conmovida con las hermosas muestras de cariño que ha tenido”.